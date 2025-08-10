ماجرای عجیب کشف مزرعه ماینرها در تونل استادیوم ۱۶ هکتاری اهواز

به گزارش ایلنا از خوزستان، در حالی که کشور در اوج گرمای تابستان با بحران ناترازی برق و خاموشی‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کند، خبر کشف یک مزرعه استخراج رمز ارز در مجموعه ورزشی اهواز (استادیوم ۱۶ هکتاری) بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته است.

گزارش‌ها حاکی است این مزرعه در تونلی زیر پیست دوچرخه‌سواری این مجموعه مستقر بوده است.

اداره کل ورزش و جوانان خوزستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این فعالیت غیرقانونی با همکاری رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان و پس از بررسی‌های دقیق شناسایی شده است.

بر اساس این بیانیه، دستگاه‌های ماینر توسط حراست اداره کل ورزش و جوانان استان کشف و ضبط و گزارش آن به مراجع قضایی ارسال شده است.

محل تخلف نیز پلمب شده اما فعالیت‌های عادی ورزشی مجموعه همچنان ادامه دارد.

با این حال، روایت‌های متفاوت دیگری در برخی رسانه‌ها منتشر شده که تا کنون توسط مقامات قضایی، رسماً اعلام نشده است.

با این حال، کشف چنین تخلفی در یک مجموعه بزرگ ورزشی دولتی، آن هم در شرایطی که مردم هر روز با خاموشی‌های ناگهانی، قطعی کولرها و گرمای طاقت‌فرسا دست به گریبان‌اند، تنها یک پرسش جدی را به ذهن می‌آورد؛ «چه کسانی آنقدر قدرت و نفوذ دارند که بتوانند از برق یارانه‌ای و امکانات عمومی برای استخراج رمز ارز استفاده کنند؟»

این ماجرا اگر بی‌پاسخ بماند، نه تنها نمونه‌ای از هدررفت آشکار بیت‌المال است، بلکه نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نظارت بر مردم و نظارت بر صاحبان قدرت‌ خواهد بود.

