به گزارش ایلنا از بندرعباس، رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاوری استان در این رابطه اظهار داشت: این پروژه با نصب و راه‌اندازی دستگاه حسگرینو در یک باغ مرکبات آغاز شده و به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر کشاورزی نوین و پایدار در استان شناخته می‌شود.

محمد جوادی افزود: سامانه هوشمند مورد استفاده در این باغ، مبتنی بر تلفیق فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء (IoT) است و با اهداف افزایش بهره‌وری و تولید محصول، ارتقای مقاومت در برابر آفات، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تنش‌های اقلیمی و مدیریت دقیق منابع آبی اجرا شده است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته این سیستم، پوشش سطح سه هکتاری باغ با نصب تنها یک دستگاه است که به‌طور چشمگیری هزینه‌های عملیاتی و نگهداری را کاهش می‌دهد.

جوادی بیان داشت: این سامانه با استفاده از تجهیزات پیشرفته، اطلاعات دریافتی را به پلتفرم هوش مصنوعی متصل کرده و به‌صورت آنی تجزیه و تحلیل و گزارش می‌کند. همچنین قابلیت ارسال هشدارها و ارائه پیشنهادهای مدیریتی لحظه‌ای برای آبیاری، سم‌پاشی، تغذیه و مبارزه با آفات را داراست. امکان مدیریت باغ از راه دور از طریق اپلیکیشن رهبان نیز فراهم شده است.

پروژه هوشمندسازی باغ مرکبات رودان، نمونه موفق همکاری سه‌جانبه بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای تخصصی است که الگویی بومی‌سازی‌شده برای توسعه کشاورزی هوشمند در کشور ارائه می‌دهد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی هرمزگان تاکید کرد: که این اقدام نه تنها گامی بلند در تحقق کشاورزی هوشمند و پایدار است، بلکه می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها در مسیر تحول دیجیتال در کشاورزی ایران تبدیل شود.

