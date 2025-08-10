خبرگزاری کار ایران
نهال ریاضیات در شیراز به ثمر خواهد نشست

شهردار شیراز از راه‌اندازی «باغ ریاضیات» به‌عنوان پروژه‌ای نوآورانه برای ترویج علم و ایجاد فضای علمی-تفریحی در کلان‌شهر شیراز خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای جایگاه شیراز در حوزه دانش، به‌ویژه ریاضیات، اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در نشست با هیئت‌امنای خانه ریاضیات فارس از راه‌اندازی «باغ ریاضیات» به‌عنوان پروژه‌ای نوآورانه در این شهر خبر داد.  

وی با تأکید بر اهمیت پیشرفت علمی و آموزشی، به‌ویژه برای جوانان و آینده‌سازان، از راه‌اندازی باغ ریاضیات در کلان‌شهر شیراز خبر داد و گفت: این باغ با ترکیب طبیعت و مفاهیم علمی، فضایی تعاملی برای عموم مردم و در واقع محیطی جذاب و آموزنده برای همه سنین، به‌ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواهد بود.  

شهردار  شیراز ترویج علم ریاضی، ایجاد فضایی بانشاط برای شهروندان و تقویت انگیزه و خلاقیت جوانان را از دیگر اهداف راه‌اندازی باغ ریاضیات در شیراز برشمرد و افزود: این پروژه، پروژه‌ای خاص در شیراز محسوب می‌شود و در تلاش هستیم با افتتاح آن، به یکی از جاذبه‌های علمی و تفریحی شهر تبدیل شود.  

این مقام ارشد مدیریت شهری شیراز به اهمیت علم ریاضیات در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری اشاره کرد و بیان داشت: ریاضیات به‌عنوان یک ابزار اساسی، در طراحی، بهینه‌سازی و حل مشکلات پیچیده شهری کمک می‌کند و کاربردهای مختلفی در شهرسازی، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک، طراحی شهری و معماری، پیش‌بینی رشد جمعیت و توسعه شهری و... دارد.  

اسدی با تأکید بر این مطلب که بدون بهره‌گیری از روش‌های علمی و ریاضی، دستیابی به یک شهر ایده‌آل، پایدار و قابل‌زندگی دشوار خواهد بود، به نقش اساسی ریاضیات و مهندسی در پروژه‌های عمرانی مانند خطوط مترو، احداث پل‌ها و تقاطع‌های غیرهم‌سطح، بزرگراه‌ها و... اشاره کرد و گفت: یقیناً اجرای این پروژه‌ها بدون به‌کارگیری علوم ریاضی و مهندسی غیرممکن خواهد بود.  

وی، ریاضیات را زبان جهانی مهندسی دانست که بدون آن ساخت‌وسازهای پیچیده عمرانی و... امکان‌پذیر نخواهد بود و ادامه داد: اجرای تمامی پروژه‌ها تلفیقی از خلاقیت مهندسی و دقت ریاضی است که ایمنی، کارایی و پایداری آن‌ها را تضمین می‌کند.  

شهردار شیراز همچنین به اهمیت علم ریاضیات در زندگی اشاره کرد و گفت: ریاضیات نه‌تنها پایه علوم مهندسی است، بلکه در زندگی روزمره، تصمیم‌گیری‌های شخصی و تعاملات اجتماعی نیز نقش اساسی دارد و باعث می‌شود تصمیماتمان را بر پایه منطق و محاسبه استوار سازیم.  

اسدی خاطرنشان کرد: به‌عنوان شهردار کلان‌شهر شیراز، تمام تلاشم را برای پیشرفت این شهر انجام می‌دهم، چراکه دوست دارم شیراز در همه زمینه‌ها پیشرو باشد، حتی در ریاضیات و علوم مرتبط با آن.  

وی با تأکید بر این‌ موضوع که با اختصاص باغی تحت عنوان «باغ ریاضیات»، نهال ریاضیات در شیراز به ثمر خواهد نشست، ابراز امیدواری کرد که راه‌اندازی این باغ، مسیری نوین برای طراحی شهر ایده‌آل باشد و شیراز به یکی از قطب‌های علمی، تفریحی و ریاضی در سطح کشور تبدیل شود.  

