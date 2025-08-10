۱۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد عمومی در اصفهان وصول شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، ناصر یارمحمدیان افزود: درآمد عمومی برای استان اصفهان بر اساس قانون بودجه سال جاری ۹۳۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال ( ۹۳.۳ همت) پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته است و اصفهان رتبه دوم بیشترین پیش بینی در سطح کشور را داراست.

وی ادامه داد: اصفهان با مبلغی بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد ریال وصول درآمد تا پایان خرداد سال‌جاری جایگاه سوم کشور از لحاظ بیشترین مبلغ وصول درآمد را پس از استان‌های تهران و خوزستان دارد، بیش از ۹۸ درصد این درآمد مربوط به درآمدهای مالیاتی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان اظهار داشت: این استان از لحاظ اعتبارات مصوب، با اعتبار بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد ریال در رتبه دوازدهم کشوری قرار دارد که نسبت به سال گذشته ۷۶.۳ درصد رشد داشته است، استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

وی اضافه کرد: استان اصفهان از لحاظ درصد رشد اعتبارات، رتبه یازدهم و استان‌های هرمزگان (۱۳۲.۵ درصد)، سیستان و بلوچستان (۹۰.۲ درصد) و استان لرستان (۸۵.۳ درصد) در سال جاری بیشترین رشد اعتبارات را در اختیار دارند.

یارمحمدیان با اشاره به اهمیت جایگاه استان در سطح کشور و نزدیک شدن به پایان ۶ ماهه اول سال‌جاری، خواستار بررسی و آسیب شناسی اثر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و قطعی های مکرر برق بر درآمدها شد.

وی پیشنهاد کرد: در راستای جبران خسارات ناشی از جنگ، می توان ساز و کار فروش اوراق جنگ با نرخ بهره پایین و ضمانت وزارت اقتصاد را فراهم کرد تا با مشارکت اختیاری هموطنان و خرید این اوراق بازسازی آسیب های وارده کمک با سرعت بیشتری انجام شود.

