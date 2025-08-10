موفقیت نخستین عمل زایمان در آب در بهبهان
رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهرستان بهبهان گفت: نخستین عمل زایمان در آب شهرستان بهبهان زیر نظر دکترمهین تاج هدایت متخصص زنان و زایمان در این بیمارستان با موفقیت انجام شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر مصطفی ولی پور با تاکید بر ضرورت حضور مادران باردار در کلاسهای آمادگی دوران بارداری که زیر نظر بخش زایمان بیمارستان شهید مصطفی خمینی تشکیل میشود، ادامه داد: این کلاسها برای کسب مهارتهای لازم برای زایمان طبیعی دایر است و مادران بارداری که علاقهمند به زایمان در آب هستند میتوانند با حضور در این کلاسها و یا با اطلاع به پزشک متخصص خود اعلام آمادگی کنند.
وی ادامه داد: بیمارستان شهید مصطفی خمینی بهبهان همه روزه از شنبه تا چهارشنبه جهت ویزیت متخصص زنان و زایمان در درمانگاه تخصصی این مرکز آماده خدمت رسانی به همشهریان گرامی میباشد، همچنین معاینات کارشناسان مامایی در ۲۴ ساعت از شبانه روز در این مرکز فعال است.
دکتر مهین تاج هدایت، متخصص زنان و زایمان نیز در خصوص زایمان در آب، گفت: زایمان در آب روشی از زایمان است که باعث کاهش فشار روحی و درد مادر میشود و نیاز به داروی مسکن و بیهوشی را کاهش میدهد، مادر نیز میتواند در حالتی راحت و آرام، بخشی از درد خود را کنترل کند و با کمترین مقدار استرس زایمان کند و در این روش از زایمان حضور همسر یا همراه در کنار مادر باردار امکان پذیر میباشد.