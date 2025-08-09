استاندار سیستان و بلوچستان:
پاسخگویی مدیران به رسانهها در ارزیابی جشنواره شهید رجایی لحاظ میشود
میزان تعامل و پاسخگویی دستگاههای اجرایی به خبرنگاران و افکار عمومی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی مدیران استان در جشنواره شهید رجایی امسال خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منصور بیجار، شامگاه شنبه و در نشست صمیمی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به نقش تعیینکننده رسانهها در مدیریت بحرانها و روایت واقعیتهای استان، گفت: رسانهها در بزنگاههای حساس، با انتشار اخبار دقیق و بهموقع، مانع تحقق بسیاری از اهداف دشمنان شدهاند.
او تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به رسانه رسمی کشور را نشانه هراس دشمن از قدرت روایتگری رسانههای داخلی دانست و تأکید کرد: این اتفاق نشان داد صدای حقیقت در رسانههای ما، از هر سلاحی اثرگذارتر است.
بیجار همچنین به عملکرد رسانههای محلی در جریان حوادث امنیتی و تروریستی استان اشاره کرد و افزود: تحلیل دقیق و سریع خبرنگاران باعث شد گروهکهای تروریستی از مواضع اولیه خود عقبنشینی کنند و واقعیت اقداماتشان برملا شود.
پاسخگویی، شاخص توسعه رسانهای
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت مطالبهگری شفاف از سوی رسانهها اظهار داشت: «هر دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به پرسش یا مطالبه مطرحشده از سوی رسانهها پاسخ دهد. در صورت تأخیر، روابط عمومی استانداری پیگیری خواهد کرد و پس از ۴۸ ساعت بیپاسخی، رسانه میتواند نقد عمومی را منتشر کند.»
وی از خبرنگاران خواست عملکرد مدیران را بهطور مستمر رصد کنند و در موضوعاتی نظیر تفویض اختیارات به استان، با پرسشگری فعال مانع معطلماندن مصوبات شوند.
دیپلماسی اقتصادی در مسیر جدید
بیجار با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به پاکستان، سیستان و بلوچستان را محور بخشی از توافقات تجاری این سفر دانست و گفت: تهاتر کالا، ایجاد تجارت آزاد با پاکستان، توسعه بازارچههای مرزی، تقویت حملونقل چندوجهی و گسترش صادرات به عمان از برنامههای در حال اجراست.
او افزود: با وجود ظرفیتهای بالای استان، میزان صادرات به عمان رضایتبخش نیست و برنامه افزایش صادرات محصولات بومی، بهویژه میوه، در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار همچنین به پروژههای تأمین آب از سدهای ماشکید و بندان و کاهش خاموشیها در استان اشاره کرد و گفت: تأمین برق صنایع بزرگ استان در شرایط کمبود انرژی کشور، با تدابیر ویژه در حال انجام است.
رسانه؛ شریک توسعه استان
بیجار در پایان رسانهها را «شریک توسعه» خواند و گفت: خبرنگاران تنها ناظر و منتقد نیستند، بلکه با تحلیل، خلاقیت و همراهی میتوانند نقش مهمی در پیشبرد توسعه و همبستگی استان ایفا کنند.