خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار سیستان و بلوچستان:

پاسخگویی مدیران به رسانه‌ها در ارزیابی جشنواره شهید رجایی لحاظ می‌شود

پاسخگویی مدیران به رسانه‌ها در ارزیابی جشنواره شهید رجایی لحاظ می‌شود
کد خبر : 1671857
لینک کوتاه کپی شد.

میزان تعامل و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به خبرنگاران و افکار عمومی، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی مدیران استان در جشنواره شهید رجایی امسال خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منصور بیجار، شامگاه شنبه و در نشست صمیمی با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در مدیریت بحران‌ها و روایت واقعیت‌های استان، گفت: رسانه‌ها در بزنگاه‌های حساس، با انتشار اخبار دقیق و به‌موقع، مانع تحقق بسیاری از اهداف دشمنان شده‌اند.

او تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به رسانه رسمی کشور را نشانه هراس دشمن از قدرت روایتگری رسانه‌های داخلی دانست و تأکید کرد: این اتفاق نشان داد صدای حقیقت در رسانه‌های ما، از هر سلاحی اثرگذارتر است.

بیجار همچنین به عملکرد رسانه‌های محلی در جریان حوادث امنیتی و تروریستی استان اشاره کرد و افزود: تحلیل دقیق و سریع خبرنگاران باعث شد گروهک‌های تروریستی از مواضع اولیه خود عقب‌نشینی کنند و واقعیت اقداماتشان برملا شود.

پاسخگویی، شاخص توسعه رسانه‌ای

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری شفاف از سوی رسانه‌ها اظهار داشت: «هر دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به پرسش یا مطالبه مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها پاسخ دهد. در صورت تأخیر، روابط عمومی استانداری پیگیری خواهد کرد و پس از ۴۸ ساعت بی‌پاسخی، رسانه می‌تواند نقد عمومی را منتشر کند.»

وی از خبرنگاران خواست عملکرد مدیران را به‌طور مستمر رصد کنند و در موضوعاتی نظیر تفویض اختیارات به استان، با پرسشگری فعال مانع معطل‌ماندن مصوبات شوند.

دیپلماسی اقتصادی در مسیر جدید

بیجار با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به پاکستان، سیستان و بلوچستان را محور بخشی از توافقات تجاری این سفر دانست و گفت: تهاتر کالا، ایجاد تجارت آزاد با پاکستان، توسعه بازارچه‌های مرزی، تقویت حمل‌ونقل چندوجهی و گسترش صادرات به عمان از برنامه‌های در حال اجراست.

او افزود: با وجود ظرفیت‌های بالای استان، میزان صادرات به عمان رضایت‌بخش نیست و برنامه افزایش صادرات محصولات بومی، به‌ویژه میوه، در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار همچنین به پروژه‌های تأمین آب از سدهای ماشکید و بندان و کاهش خاموشی‌ها در استان اشاره کرد و گفت: تأمین برق صنایع بزرگ استان در شرایط کمبود انرژی کشور، با تدابیر ویژه در حال انجام است.

رسانه؛ شریک توسعه استان

بیجار در پایان رسانه‌ها را «شریک توسعه» خواند و گفت: خبرنگاران تنها ناظر و منتقد نیستند، بلکه با تحلیل، خلاقیت و همراهی می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد توسعه و همبستگی استان ایفا کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور