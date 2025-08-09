گزارش خبرنگار ایلنا از جلسه ستاد بحران مهران؛
هشدار استاندار ایلام درباره لزوم سناریوهای جایگزین در مدیریت بحران مرز مهران
در پی حادثه آتشسوزی اخیر در پایانه مرزی مهران که به فوت یک خانم انجامید، جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران به ریاست استاندار ایلام برگزار شد. در این نشست بر لزوم برنامهریزی چندسناریویی، رعایت استانداردهای ایمنی و ارزیابی مجدد موکبها تأکید شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران در مرز مهران به ریاست احمد کرمی، برگزار شد.
احمد کرمی با بیان اینکه باید برای مسیرهای عملیاتی حداقل دو سناریو وجود داشته باشد» هشدار داد که در نبود برنامهریزی مناسب، ازدحام جمعیت مانع انجام عملیات خواهد شد.
وی همچنین بر رعایت استانداردها در استقرار ماشینهای آتشنشانی تأکید کرد و گفت: «اکنون ۲۴ دستگاه آتشنشانی در پایانه مرزی مهران مستقر هستند.
به گفته استاندار، طی ۴۸ ساعت گذشته ۵۲۳ هزار نفر از مرز مهران تردد داشتهاند و ملاک ارزیابی مدیران، میزان پاسخگویی آنان در شرایط بحران است.
حمید راجی، مسئول تیم آتشنشانی شهرداری تهران مستقر در پایانه مرزی مهران، نیز با اشاره به جزئیات عملیات اطفای حریق گفت: سه دستگاه عملیاتی برای اطفا در اختیار داریم و ظرف سه دقیقه به محل حادثه رسیدیم.
۱۵ نفر از نیروها در عملیات حضور داشتند و موکبها مجهز به خاموشکننده دستی بودند، اما شدت حریق و وزش باد باعث شد آتش در ۳۰ ثانیه شعلهور شود.
حامد سهرابیان، دادستان مهران، در این جلسه اعلام کرد: در حادثه آتشسوزی پایانه مهران یک خانم فوت شده است و موضوع به کارشناسی برای اظهارنظر ارجاع شده است.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری افزود: از نظر پدافند غیرعامل، موکبها باید مورد ارزیابی و رصد مجدد قرار گیرند.