خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش خبرنگار ایلنا از جلسه ستاد بحران مهران؛

هشدار استاندار ایلام درباره لزوم سناریوهای جایگزین در مدیریت بحران مرز مهران

هشدار استاندار ایلام درباره لزوم سناریوهای جایگزین در مدیریت بحران مرز مهران
کد خبر : 1671816
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حادثه آتش‌سوزی اخیر در پایانه مرزی مهران که به فوت یک خانم انجامید، جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران به ریاست استاندار ایلام برگزار شد. در این نشست بر لزوم برنامه‌ریزی چندسناریویی، رعایت استانداردهای ایمنی و ارزیابی مجدد موکب‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام،  جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران در مرز مهران به ریاست  احمد کرمی، برگزار شد.

احمد کرمی با بیان اینکه باید برای مسیرهای عملیاتی حداقل دو سناریو وجود داشته باشد» هشدار داد که در نبود برنامه‌ریزی مناسب، ازدحام جمعیت مانع انجام عملیات خواهد شد.

وی همچنین بر رعایت استانداردها در استقرار ماشین‌های آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: «اکنون ۲۴ دستگاه آتش‌نشانی در پایانه مرزی مهران مستقر هستند.

 به گفته استاندار، طی ۴۸ ساعت گذشته ۵۲۳ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند و ملاک ارزیابی مدیران، میزان پاسخگویی آنان در شرایط بحران است.

حمید راجی، مسئول تیم آتش‌نشانی شهرداری تهران مستقر در پایانه مرزی مهران، نیز با اشاره به جزئیات عملیات اطفای حریق گفت: سه دستگاه عملیاتی برای اطفا در اختیار داریم و ظرف سه دقیقه به محل حادثه رسیدیم.

۱۵ نفر از نیروها در عملیات حضور داشتند و موکب‌ها مجهز به خاموش‌کننده دستی بودند، اما شدت حریق و وزش باد باعث شد آتش در ۳۰ ثانیه شعله‌ور شود.

حامد سهرابیان، دادستان مهران، در این جلسه اعلام کرد: در حادثه آتش‌سوزی پایانه مهران یک خانم فوت شده است و موضوع به کارشناسی برای اظهارنظر ارجاع شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری افزود: از نظر پدافند غیرعامل، موکب‌ها باید مورد ارزیابی و رصد مجدد قرار گیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور