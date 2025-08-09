خبرگزاری کار ایران
مدیرکل محیط‌زیست استان مرکزی خبر داد:

تداوم آبرسانی مستمر به منطقه هفتادقله تا زمان بهبود شرایط بارندگی

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی به اجرای عملیات آبرسانی در منطقه هفتادقله اشاره کرده و گفت: تا زمان بهبود شرایط بارندگی و منابع آبی، برنامه‌های مستمر آبرسانی به حیات‌وحش منطقه حفاظت شده هفتادقله ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر انصاری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: عملیات آبرسانی به حیات‌وحش منطقه حفاظت شده هفتادقله با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، به طور مستمر و منظم ۳ نوبت در هفته انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این عملیات آبرسانی در هر نوبت حدود ۶۰ لیتر آب به دره‌های سیبک و چکاب، منتقل می‌شود. آب منتقل شده، در آبشخورهای حیات‌وحش تخلیه می‌شود تا نیاز آبی این گونه‌ها، به‌ویژه در روزهای گرم و خشک سال، تأمین شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: منطقه حفاظت شده هفتادقله یکی از زیستگاه‌های اصلی و مهم گونه‌های شاخص جانوری و حیات‌وحش در کشور است و تداوم حیات این گونه‌ها، نیازمند تأمین منابع آبی در شرایط بحرانی فعلی است.

انصاری تصریح کرد: با توجه به شرایط کم‌آبی و نیاز فوری حیات‌وحش هفتادقله، هماهنگی‌های لازم از طریق فرمانداری اراک و مدیریت بحران استان مرکزی انجام شده و مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این عملیات آبرسانی مشارکت کنند.

وی بیان داشت: حفاظت از تنوع زیستی و حمایت از گونه‌های جانوری ارزشمند، از وظایف مهم سازمان حفاظت محیط‌زیست است و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و بخش خصوصی در این زمینه، نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت موضوع برای استان مرکزی است.

