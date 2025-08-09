به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: شرکت آب منطقه‌ای مرکزی مجوز حفر ۲۷ حلقه چاه در شهرستان اراک را با هدف کمک به کسری سد کمال‌صالح داده است، که تاکنون ۵ حلقه چاه در منطقه نقدی بیگی در شمال اراک حفر شده و با اجرای خطوط انتقال وارد مدار مصرف شده است.

وی ادامه داد: برای ۷ حلقه چاه دیگر فرایند ایجاد خطوط انتقال آب و برق در حال انجام است. همچنین حفر ۵ چاه نیز معارض اجتماعی دارد و حفر ۴ حلقه چاه هم به علت عدم آب‌دهی، نتیجه مورد انتظار محقق نشده است. تعدادی از چاه‌ها هم در مرحله ژئوفیزیک و کارهای اجرای خطوط هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به منابع تأمین آب و تعداد مشترکان بخش‌های مختلف استان اشاره کرده و اظهار داشت: آب مورد نیاز این استان از ۷۲۶ حلقه چاه، ۴۲ رشته چشمه و ۲۶ رشته قنات تأمین می‌شود. این استان در بخش شهری ۳۳۷ هزار و در بخش روستایی ۱۶۹ هزار مشترک دارد.

