مدیر مخابرات منطقه مرکزی در نشست با خبرنگاران:
مشکلات شبکههای تلفن و اینترنت به دلیل ناترازیهای انرژی است
خسارت سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد ریالی سرقت کابلهای مسی در استان مرکزی
مدیر مخابرات منطقه مرکزی با بیان اینکه کوچکترین اختلال در حوزههای ارتباطی باعث بروز مشکلات جدی در امورات مختلف میشود، گفت: مشکلات ایجاد شده در شبکههای تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکههای اینترنت به دلیل قطعیهای مکرر برق و شرایط به وجود آمده از ناترازیهای انرژی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا لطفی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار افزود: قطعیهای مکرر برق به دلیل ناترازی انرژی در کشور و استان، صدمات زیادی را به شبکههای مخابراتی وارد کرده و اصلیترین عامل اختلال در تلفن ثابت، همراه و اینترنت است.
وی به موضوع استانداردهای قطعی برق و مقایسه این استانداردها در جهان و استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: استاندارد جهانی قطعی برق در حوزه ارتباطات دنیا به طور میانگین حدود ۱۵ دقیقه در ماه است. اما در استان مرکزی شاخص این زمان بین ۲ تا ۴ ساعت همواره متغیر است.
مدیر مخابرات منطقه مرکزی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در شهرستان اراک راهاندازی شده است. اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد تراکم جمعیتی شهرستان اراک به شبکه فیبر نوری متصل شدهاند و تجهیزات لازم برای پوشش و اتصال صددرصدی آماده است.
لطفی به حجم ایجاد شبکه فیبر نوری در مناطق مختلف استان مرکزی از جمله مناطق شهری و روستایی اشاره داشته و تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰۰۰ کیلومتر شبکه فیبرنوری در شهرستانها، جادهها و مناطق روستایی این استان ایجاد شده که ۶۰ درصد آن در مناطق شهری قرار دارد.
وی همچنین به موضوع سرقت کابلهای مسی شبکه مخابرات اشاره کرده و بیان داشت: سرقت کابلهای مسی در شبکه مخابرات همچنان وجود دارد، اما با توسعه شبکه فیبر نوری این معضل کاهش پیدا میکند. میزان خسارت و هزینه سرقت کابلهای مسی مخابرات در استان مرکزی، سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد ریال است.