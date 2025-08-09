به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا لطفی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار افزود: قطعی‌های مکرر برق به دلیل ناترازی انرژی در کشور و استان، صدمات زیادی را به شبکه‌های مخابراتی وارد کرده و اصلی‌ترین عامل اختلال در تلفن ثابت، همراه و اینترنت است.

وی به موضوع استانداردهای قطعی برق و مقایسه این استانداردها در جهان و استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: استاندارد جهانی قطعی برق در حوزه ارتباطات دنیا به طور میانگین حدود ۱۵ دقیقه در ماه است. اما در استان مرکزی شاخص این زمان بین ۲ تا ۴ ساعت همواره متغیر است.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در شهرستان اراک راه‌اندازی شده است. اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد تراکم جمعیتی شهرستان اراک به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و تجهیزات لازم برای پوشش و اتصال صددرصدی آماده است.

لطفی به حجم ایجاد شبکه فیبر نوری در مناطق مختلف استان مرکزی از جمله مناطق شهری و روستایی اشاره داشته و تصریح کرد: تاکنون حدود ۵۰۰۰ کیلومتر شبکه فیبرنوری در شهرستان‌ها، جاده‌ها و مناطق روستایی این استان ایجاد شده که ۶۰ درصد آن در مناطق شهری قرار دارد.

وی همچنین به موضوع سرقت کابل‌های مسی شبکه مخابرات اشاره کرده و بیان داشت: سرقت کابل‌های مسی در شبکه مخابرات همچنان وجود دارد، اما با توسعه شبکه فیبر نوری این معضل کاهش پیدا می‌کند. میزان خسارت و هزینه سرقت کابل‌های مسی مخابرات در استان مرکزی، سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد ریال است.

