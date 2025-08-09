رئیس اورژانس فارس خبرداد؛
جان باختن کودک ۶ ساله در استخر کشاورزی مرودشت
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس از جان باختن پسر بچه ۶ ساله بر اثر غرقشدگی در استخر کشاورزی روستای معصومآباد علیا شهرستان مرودشت خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود عابد گفت: حادثه غرقشدگی در یک استخر کشاورزی واقع در روستای معصومآباد علیا به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: خانواده کودک همزمان با تماس با اورژانس، او را با خودروی شخصی به سمت شهر منتقل میکردند که در میانه راه با آمبولانس اورژانس روبهرو شدند و کودک را به کارشناسان تحویل دادند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس با بیان اینکه بررسی اولیه نشان داد پسر بچه ۶ ساله بدون علائم حیاتی است، اظهارداشت: کارشناسان اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی–ریوی را آغاز کردند و این عملیات تا بیمارستان ادامه یافت، اما تلاشها بینتیجه ماند و مشخص شد کودک در همان لحظات ابتدایی حادثه جان باخته است.
عابد از شهروندان خواست با ایمنسازی منابع آبی و نظارت مستمر بر کودکان، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.