مجتبی قهرمانی گفت: با هدف کمک به دولت به منظور رفع مشکل ناترازی حامل های انرژی و با توجه به خاموشی های مکرر برق در سطح استان جهت برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از دستگاه های رمز ارز که سهم قابل توجهی در قطعی و نارسایی برق دارند، دستورات قضایی لازم صادر شده است.

وی افزود: در همین راستا و در ادامه برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز به عنوان یکی از مصادیق تعدی به حقوق عامه، موفق به شناسایی مراکز غیرمجاز و کشف‌و‌ضبط ۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان بستک شدیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: بر این اساس، به دستور رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک، مأموران انتظامی با همکاری نماینده شرکت توزیع برق به منظور شناسایی اشخاص دخیل در امر استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال، به صورت لحظه ای در ساعت اوج مصرف برق، ضمن شناسایی آن دسته از واحدهای تجاری و مسکونی که مصارف غیرعادی داشته اند در بازرسی از اماکن مورد نظر، تعداد ۶۴ دستگاه ماینر غیر مجاز استخراج رمز ارز به همراه ۴۰ دستگاه متعلقات آن را کشف و ضبط کردند.

وی در ادامه بیان داشت: بنابر اعلام کارشناسان اداره برق شهرستان بستک با توجه به حذف ۵ کیلووات ساعت برق مورد استفاده توسط این دستگاه های ماینر غیرمجاز، شاهد کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق نسبت به مدت مشابه روز قبل در سطح این شهرستان بوده ایم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: طی دستوری به دادستان های حوزه های قضایی استان از آنها خواسته شده در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و با هدف بهره مندی یکسان همه مردم از حامل های انرژی خصوصاً برق در ایام گرم تابستان ضمن اعمال نظارت مستمر و پایش دقیق به منظور جلوگیری از استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، با ناقضان قانون و متخلفان به شدت برخورد کنند.

