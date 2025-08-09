خبرگزاری کار ایران
نظارت بر بازار مواد غذایی خوزستان تشدید شد

مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: حفظ سلامت مردم و جلوگیری از عرضه مواد غذایی بی‌کیفیت و فاقد استاندارد، از مهم‌ترین وظایف و خط قرمز‌های این اداره کل به شمار می‌رود و به همین منظور، بازرسی و کنترل دقیق محصولات غذایی در سطح استان به صورت مستمر و جدی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا قیصی‌پور بیان کرد: با هرگونه عرضه محصولات غذایی فاقد استاندارد برخورد جدی خواهد شد و کارشناسان این اداره کل حتی در ایام تعطیل و یا دورکاری نیز بر کیفیت و رعایت الزامات استاندارد محصولات غذایی نظارت مستمر دارند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع سلامت عمومی، کارشناسان این اداره کل به صورت روزانه تمامی واحد‌های توزیع مواد غذایی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بنکداران و سایر مراکز عرضه را مورد بازرسی قرار داده و ضمن کنترل دقیق الزامات استاندارد، در صورت مشاهده هرگونه محصول مغایر با استاندارد یا فاقد کیفیت لازم، بلافاصله نسبت به تشکیل پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع ذی‌ربط قضایی اقدام می‌کنند.

قیصی پور خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد استاندارد، موضوع را از طریق سامانه الکترونیکی مردم‌دار به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir جهت پیگیری و رسیدگی به این اداره کل اطلاع دهند.

