یک قلاده توله خرس در طبیعت اندیکا رهاسازی شد
یک توله خرس که از مادر خود جدا شده بود توسط اهالی روستای علیار شیرکش اندیکا مشاهده و به اداره محیط زیست این شهرستان تحویل داده شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرپرست اداره محیط زیست اندیکا گفت:  با دریافت گزارشی از همیاران محیط‌زیست مبنی بر مشاهده یک قلاده توله خرس جدا شده از مادر در شهرستان اندیکا، اداره محیط زیست اندیکا بلافاصله جهت بررسی گزارش در محل حضور پیدا کردند

احمد طهماسبی شاه منصوری افزود: بررسی‌ها نشان داد که به دلیل مراجعه خرس مادر و توله‌هایش به یکی از چشمه‌های نزدیک روستا، یکی از توله‌ها توسط سگ‌ها به سمت روستا رانده شده بود که با تماس به‌موقع اهالی، محیط‌بانان خرس را تحویل گرفته و پس از اطمینان از سلامت کامل توله خرس و هماهنگی با معاونت محیط طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان، در مکانی امن رهاسازی کردند.

وی افزود: عملیات رهاسازی در حاشیه کوه که خرس مادر آنجا مشاهده شده انجام گرفت و به مدت چند ساعت مسیر حرکت توله‌خرس با استفاده از دوربین رصد شد تا از بازگشت آن به زیستگاه اصلی اطمینان حاصل شود.

