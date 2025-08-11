در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
تالاب هشیلان خشک می شود /بحران آبی در کرمانشاه نفس گیر شده است
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه گفت: با کاهش بیسابقه دبی آب در منابع طبیعی استان کرمانشاه، تالابها و سرابهای حیاتی منطقه در معرض نابودی کامل قرار گرفتهاند. تالاب هشیلان تنها تا چند روز دیگر دوام میآورد و خطر خشک شدن کامل آن بسیار جدی است.
محمدحسین فلاحتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت منابع آبی طبیعی استان گفت: «در پی تداوم موج گرمای کمسابقه در روزها و هفتههای اخیر، شرایط زیستی تالاب هشیلان به مرحله بحرانی رسیده است. دبی سراب سبزعلی، منبع اصلی آبدهی به این تالاب که تا حدود یک ماه پیش ۲۰۰ لیتر در ثانیه بود، اکنون به صفر رسیده و هیچ آبی وارد تالاب نمیشود.»
او اظهار کرد: «در حال حاضر تنها برخی چالهها و بخشهای محدود تالاب دارای آب هستند، اما با توجه به تبخیر بسیار بالا ناشی از گرمای شدید، این ذخایر نیز به سرعت در حال خشک شدن هستند. اگر این روند ادامه یابد، هشیلان نهایتاً تا بیست روز آینده کاملاً خشک خواهد شد.»
فلاحتی با اشاره به پیگیریها برای جلوگیری از خشکشدن کامل تالاب هشیلان گفت: «آبرسانی سیار به وسیله تانکر در دستور کار ما قرار گرفته است. مکاتبات لازم با نهادهای ذیربط در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم پیش از مرگ کامل این زیستبوم ارزشمند، اقدام مؤثری انجام دهیم.»
او همچنین به وضعیت دیگر منابع آبی شهرستان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: «سراب نیلوفر نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. اکنون تنها یکسوم از مساحت آن آب دارد و خروجی آن بهطور کامل متوقف شده است. اگرچه این احتمال وجود دارد که با پایان فصل آبیاری و کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی، بخشی از آب آن بازگردد، اما با تداوم گرما ممکن است این اتفاق هم رخ ندهد.»
به گفته رئیس اداره محیط زیست کرمانشاه، سراب یاوری به عنوان یکی از دیگر منابع مهم طبیعی منطقه نیز بهطور کامل خشک شده است.
فلاحتی تأکید کرد: «آنچه در حال رخ دادن است، نهتنها یک تهدید زیستمحیطی، بلکه نشانهای از ورود به مرحله خطرناک تنش آبی در کرمانشاه است. ادامه این روند میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای حیات وحش، منابع طبیعی و زندگی مردم منطقه به همراه داشته باشد.»