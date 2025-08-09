به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی گفت: با اطلاع از ورود متخلفان به بستر رودخانه قره‌آقاج در محدوده روستای زنگنه از توابع شهرستان شیراز، اقدامات قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های قضایی و انتظامی انجام و به همت گروه گشت و بازرسی از تداوم برداشت مصالح از بستر رودخانه یاد شده، جلوگیری شد.

احمدی افزود: قره‌آقاج، به طول هفتصد کیلومتر، پنجمین رودخانه طویل ایران و یکی از رگ‌های اصلی و حیاتی استان فارس و از عوامل اثرگذار در رونق و آبادانی این استان بوده است.

وی با بیان اینکه قره‌آقاج از زمان حاکمیت "مادها" تا امروز، در ایجاد و رونق کشاورزی و گسترش روستاها و شهرها اثرگذار بوده است، گفت: طی سال‌های اخیر به واسطه برداشت غیرمجاز آب این رودخانه با ایجاد زهکش‌های متعدد، حفر چاه در حریم آن و البته خشکسالی‌های مداوم، شاهد کاهش قابل توجه میزان آبدهی این رگ حیاتی بوده‌ایم.

مدیر امور منابع آب شیراز خاطرنشان کرد: برداشت غیرمجاز مصالح از بستر رودخانه‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز حوادث ناگواری در صورت بروز بارندگی و وقوع سیلاب‌های فصلی شده و حیات طبیعی را با اخلال مواجه کرده و خساراتی به اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی وارد کند.

احمدی ضمن تاکید براینکه برداشت غیرمجاز مصالح از بستر رودخانه‌ها، اقدامی مجرمانه تلقی می‌شود، گفت: چنین اقدامی مشکلات حقوقی و قضایی برای متخلفان به دنبال دارد.

این مقام مسئول بر ضرورت آگاه‌سازی بومیان از پیامدها و خسارت‌های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی برداشت غیرمجاز مصالح از بستر رودخانه‌ها، گفت: چنین اقداماتی عواقبی همچون افزایش خطر سیلاب، آلودگی آب، کاهش ظرفیت آبدهی، آسیب به اکوسیستم با اخلال در زنجیره غذایی و .... را به دنبال دارد.

مدیر امور منابع آب شیراز گفت: رشد آگاهی ساکنان بومی روستاها و شهرها نسبت به عوارض تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها، راهکاری اثرگذار در راستای مدیریت و حفاظت و نگهداری بهتر از این میراث به شمار می‌رود.

انتهای پیام/