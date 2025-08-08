امین یزدانی در گفت‌وگو با ایلنا خطاب به هیأت فوتبال خوزستان و کمیته برگزاری مسابقات رده‌های پایه، از نحوه برگزاری این رقابت‌ها به‌شدت انتقاد کرد.

او با اشاره به اینکه در ساختار فعلی، تیم‌ها در مرحله گروهی تنها چهار بازی (دو خانگی و دو خارج از خانه) انجام می‌دهند، گفت: «این مدل برگزاری، به‌جای یک لیگ پویا، در چهار گروه پنج‌تیمی دنبال می‌شود که خود جای بحث دارد. اما مشکل اصلی در مرحله حذفی است که تیم‌ها تنها با انجام یک بازی آن هم به قید قرعه و گاه در زمین حریف تعیین تکلیف می‌شوند. این موضوع با عدالت و روح ورزشی فاصله زیادی دارد.»

یزدانی تأکید کرد: «تیم‌ها یک سال هزینه می‌کنند، بازیکنان نوجوان و نونهال در گرمای ۵۳ درجه تمرین می‌کنند و برای حمل‌ونقل دچار مشکلات فراوان هستند، اما در نهایت، نتیجه زحماتشان در یک بازی تک‌حذفی از بین می‌رود. این روش تنها در جام حذفی پذیرفتنی است، نه در مسابقات باشگاهی.»

او پیشنهاد داد مرحله حذفی در تمام رده‌های سنی پایه به‌صورت «رفت و برگشت» برگزار شود تا شانس صعود برای همه تیم‌ها برابر باشد و هر تیم بتواند از امتیاز میزبانی بهره‌مند شود.

این کارشناس مطرح فوتبال ملی و بین‌المللی همچنین با تبریک به تیم‌های صعودکننده، به تیم‌هایی که با وجود شایستگی به دلیل کم‌توجهی برخی مسئولان شهرستان‌ها از گردونه مسابقات حذف شدند، خسته‌نباشید گفت و افزود: «با چنین شیوه برگزاری، خستگی در تن بازیکنان می‌ماند، اما آن‌ها باید با سری بالا منتظر آینده‌ای روشن باشند.»

یزدانی هشدار داد که کمبود تعداد بازی‌ها، استعدادهای ورزشی استان را نابود می‌کند: «یک بازیکن مستعد برای رسیدن به سطح مطلوب، باید در طول سال دست‌کم ۳۰ بازی انجام دهد، نه فقط شش یا هشت بازی. با این روند، بسیاری از استعدادهای درخشان دیده نمی‌شوند و حتی ممکن است جذب آسیب‌های اجتماعی شوند. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.»

او در پایان، این سوال را مطرح کرد که «آیا زمان آن نرسیده که با نگاهی نو، ساختار مسابقات پایه خوزستان را بازطراحی کنیم تا استعدادهای این استان بزرگ، فرصت شکوفایی واقعی پیدا کنند؟»

