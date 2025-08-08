به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی هوشمند شب گذشته در مراسم نکوداشت روز خبرنگار که توسط اداره‌کل ارشاد برگزار شد، گفت: بشر 5 هزار سال قبل از میلاد در فرهنگ سومری خط را انتخاب کرد برای انتقال افکار، اندیشه، آرا و امروز ابزار زیادی به کمک انسان آمده تا پیامش را منتقل کند.

وی اضافه کرد: اما هنر قلم هنوز پنهان است و باید با ذهن بیدار خبرنگاران تراوش کند و آگاهی بخشد. اهمیت جهاد تبیین که رهبری به آن اشاره داشتند رسالت شما خبرنگاران است و باید اذعان کرد شما عزتمندانه پای کار نظام و انقلاب بودید و همچنان پای کار هستید و ما قدردانیم‌.

مدیرکل ارشاد استان قزوین با تقدیر از نگاه استاندار در حمایت از خبرنگاران گفت: از خانه مطبوعات و شورای اطلاع‌رسانی سپاسگزاریم و امیدواریم بتوانیم تجلیلی شایسته اصحاب رسانه را رقم بزنیم.

هوشمند افزود: وزارت ارشاد برای 10 هزار نفر از اهالی رسانی مبلغ یک میلیون تومان هدیه پیش‌بینی کرده که به زودی تقدیم خواهد شد. ایجاد خودباوری و اعتماد با شما خبرنگاران است و برون‌سپاری کارها به اهلش از رسالت‌هایی است که دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: از مدیران استان درخواست می‌کنیم در هفته دولت در نشست‌های حداکثری برای انعکاس خدمات دولت چهاردهم شرکت کرده و اطلاع رسانی را جدی بگیرند تا خدمات نظام منعکس شود.

