مدیرکل ارشاد استان قزوین:

برون‌سپاری کارها به اهلش از رسالت‌هایی است که دنبال می‌کنیم

برون‌سپاری کارها به اهلش از رسالت‌هایی است که دنبال می‌کنیم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: ایجاد خودباوری و اعتماد با شما خبرنگاران است و برون‌سپاری کارها به اهلش از رسالت‌هایی است که دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین،  علی هوشمند شب گذشته در مراسم نکوداشت روز خبرنگار که توسط اداره‌کل ارشاد برگزار شد، گفت: بشر 5 هزار سال قبل از میلاد در فرهنگ سومری خط را انتخاب کرد برای انتقال افکار، اندیشه، آرا و امروز ابزار زیادی به کمک انسان آمده تا پیامش را منتقل کند. 

وی اضافه کرد: اما هنر قلم هنوز پنهان است و باید با ذهن بیدار خبرنگاران تراوش کند و آگاهی بخشد. اهمیت جهاد تبیین که رهبری به آن اشاره داشتند رسالت شما خبرنگاران است و باید اذعان کرد شما عزتمندانه پای کار نظام و انقلاب بودید و همچنان پای کار هستید و ما قدردانیم‌. 

مدیرکل ارشاد استان قزوین با تقدیر از نگاه استاندار در حمایت از خبرنگاران گفت: از خانه مطبوعات و شورای اطلاع‌رسانی سپاسگزاریم و امیدواریم بتوانیم تجلیلی شایسته اصحاب رسانه را رقم بزنیم. 

هوشمند افزود: وزارت ارشاد برای 10 هزار نفر از اهالی رسانی مبلغ یک میلیون تومان هدیه پیش‌بینی کرده که به زودی تقدیم خواهد شد. ایجاد خودباوری و اعتماد با شما خبرنگاران است و برون‌سپاری کارها به اهلش از رسالت‌هایی است که دنبال می‌کنیم. 

وی ادامه داد: از مدیران استان درخواست می‌کنیم در هفته دولت در نشست‌های حداکثری برای انعکاس خدمات دولت چهاردهم شرکت کرده و اطلاع رسانی را جدی بگیرند تا خدمات نظام منعکس شود.

