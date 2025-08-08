خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مردم قزوین در مجلس:

خبرنگاران درگیر مسائل معیشتی هستند

خبرنگاران درگیر مسائل معیشتی هستند
کد خبر : 1671277
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: خبرنگاران درگیر مسائل معیشتی، مسکن و حتی سخت‌افزارهای مورد نیاز کار خود هستند و موضوع پرداخت وام و تسهیلات ویژه برای خبرنگاران در جلسه‌ای با وزیر ارشاد مطرح شد که انتظار می‌رود در این حوزه اقدامات موثرتری صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین،  فاطمه محمدبیگی  شامگاه پنجشنبه در آیین نکوداشت روز خبرنگار که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین اظهار کرد: کسانی که مردم را به رعایت قانون دعوت می‌کنند، باید در ابتدا خود ملتزم به قانون باشند و این صداقت در عمل، اعتماد عمومی به نظام و رسانه را تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش محوری رسانه‌ها در انتقال اخبار امیدآفرین، بر ضرورت حمایت جدی از خبرنگاران در حوزه‌های معیشت، مسکن و تجهیزات کاری تاکید کرد و یادآور شد: خبرنگاران درگیر مسائل معیشتی، مسکن و حتی سخت‌افزارهای مورد نیاز کار خود هستند و موضوع پرداخت وام و تسهیلات ویژه برای خبرنگاران در جلسه‌ای با وزیر ارشاد مطرح شد که انتظار می‌رود در این حوزه اقدامات موثرتری صورت گیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: امیدواریم خبرنگاران بیش از پیش به مخابره اخبار پیروزی، همبستگی، وحدت و اخبار خوشحال‌کننده برای مردم بپردازند، چرا که رسانه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد امید اجتماعی ایفا کند.

محمدبیگی با اشاره به جایگاه ارزشمند خبرنگاران در عرصه جهاد تبیین خاطرنشان کرد: مظلومیت قشر خبرنگار در سال‌های اخیر افزایش یافته و این موضوع نیازمند توجه ویژه‌تری از سوی مسوولان است.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود از رشادت‌های خبرنگار سحر امامی به عنوان الگویی برای اهالی رسانه یاد کرد و گفت: در جریان جنگ 12 روزه اخیر، خبرنگاران تلاش‌های فراوانی برای پوشش واقع‌بینانه و مسوولانه اخبار انجام دادند که شایسته تقدیر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور