نماینده مردم قزوین در مجلس:
خبرنگاران درگیر مسائل معیشتی هستند
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: خبرنگاران درگیر مسائل معیشتی، مسکن و حتی سختافزارهای مورد نیاز کار خود هستند و موضوع پرداخت وام و تسهیلات ویژه برای خبرنگاران در جلسهای با وزیر ارشاد مطرح شد که انتظار میرود در این حوزه اقدامات موثرتری صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، فاطمه محمدبیگی شامگاه پنجشنبه در آیین نکوداشت روز خبرنگار که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین اظهار کرد: کسانی که مردم را به رعایت قانون دعوت میکنند، باید در ابتدا خود ملتزم به قانون باشند و این صداقت در عمل، اعتماد عمومی به نظام و رسانه را تقویت خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش محوری رسانهها در انتقال اخبار امیدآفرین، بر ضرورت حمایت جدی از خبرنگاران در حوزههای معیشت، مسکن و تجهیزات کاری تاکید کرد
این نماینده مجلس ادامه داد: امیدواریم خبرنگاران بیش از پیش به مخابره اخبار پیروزی، همبستگی، وحدت و اخبار خوشحالکننده برای مردم بپردازند، چرا که رسانه میتواند نقش مهمی در ایجاد امید اجتماعی ایفا کند.
محمدبیگی با اشاره به جایگاه ارزشمند خبرنگاران در عرصه جهاد تبیین خاطرنشان کرد: مظلومیت قشر خبرنگار در سالهای اخیر افزایش یافته و این موضوع نیازمند توجه ویژهتری از سوی مسوولان است.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود از رشادتهای خبرنگار سحر امامی به عنوان الگویی برای اهالی رسانه یاد کرد و گفت: در جریان جنگ 12 روزه اخیر، خبرنگاران تلاشهای فراوانی برای پوشش واقعبینانه و مسوولانه اخبار انجام دادند که شایسته تقدیر است.