استاندار قزوین:
خبرنگاران شریک توسعه استان هستند
استاندار قزوین گفت: خبرنگاران شریک ما در مسیر توسعهاند؛ در هیچ جلسهای مانع حضور رسانهها نشدهایم و هیچگاه نگفتهام چه مطلبی را بنویسند یا ننویسند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری شامگاه گذشته در آیین نکوداشت روز خبرنگار که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد با تأکید بر نقش اساسی رسانهها در تبیین واقعیتها و تقویت همبستگی اجتماعی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی هستیم و محور تمامی فعالیتها باید بدون توجه به گرایشهای سیاسی، حول توسعه استان قزوین متمرکز شود.
وی با اشاره به مسئولیت خطیر خبرنگاران در مسیر آگاهیبخشی جامعه اضافه کرد: خبرنگار باید از حق بگوید، حق و حقیقت؛ این جوهره رسالت خبرنگاری است. ما فرصت جنجالهای سیاسی نداریم و باید با تمرکز بر واقعیتها، در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنیم.
استاندار قزوین با تأکید بر لزوم نقشآفرینی مسئولانه رسانهها در نقد عملکرد مدیران و دستگاهها تصریح کرد: اگر نقد میکنیم، باید نقدِ مایهدار، جاندار و سازنده باشد؛ نقدی که منجر به اصلاح امور و ارتقای عملکردها شود.
نوذری با بیان اینکه رسانهها صرفاً ناظر روند توسعه نیستند، گفت: خبرنگاران شریک ما در مسیر توسعهاند؛ در هیچ جلسهای مانع حضور رسانهها نشدهایم و هیچگاه نگفتهام چه مطلبی را بنویسند یا ننویسند.
وی با اشاره به روحیه تعاملی دولت چهاردهم افزود: خبرنگاران اگر نقد میکنند، باید نقدشان جاندار، مایهدار و مسئلهمحور باشد؛ رسالت خبرنگار ایستادن در جایگاه حق و حقیقت است؛ نقد سازنده باید درونخانوادگی و برای رشد باشد، نه با هدف تخریب صورت گیرد.
استاندار قزوین با تأکید بر حفظ حرمت رسانهها گفت: از روزی که وارد استان شدم، منزلت رسانهها را خط قرمز خود میدانم و اعتقادم این است که رسانه، نیرویی فعال و همراه در فرآیند توسعه است.
نوذری با اشاره به شرایط خاص منطقهای، تحریمها، جنگ 12روزه اخیر و حملات رسانهای بینالمللی علیه ایران گفت: ما در موقعیتی قرار داریم که همه دنیا در یک طرف ایستادهاند و ما در طرف دیگر؛ اینجاست که رسانههای داخلی باید روایتگر عقلانیت، انسجام و گفتوگو باشند.
وی افزود: امروز زمان دعواهای سیاسی و جنجالهای بیهوده رسانهای نیست؛ بهجای درگیر شدن در توییتها و هیاهوها، باید ظرفیت گفتوگو و همدلی را در جامعه تقویت کنیم.
استاندار قزوین تأکید کرد: دولت چهاردهم دولت وفاق ملی است، دولت همدلی است؛ رسانهها باید بازوی فکری این رویکرد باشند.
نوذری با اشاره به پیشینه رسانهای استان گفت: قزوین در تاریخ مطبوعات ایران، جایگاه ممتازی دارد؛ از مشروطه تا ملیشدن صنعت نفت، از انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس، اهل قلم قزوین نقش مهمی ایفا کردهاند و امروز هم همان مسئولیت تاریخی را دارند.
وی ادامه داد: رسانهنگاری در قزوین با هویت روشنفکری و مبارزه با استبداد پیوند خورده و این پیشینه باید به نسل جدید منتقل شود؛ یاد شهدای مطبوعات، چه آنان که در غزه و جنگ 12روزه به شهادت رسیدند، چه شهدای رسانهای خود استان را گرامی میداریم.
نوذری افزود: در مسیر حکمرانی خوب، نیاز به رسانهای داریم که اهل تحلیل باشد، اهل انصاف باشد و اهل پیگیری؛ و خوشبختانه این ظرفیت در استان قزوین وجود دارد.
استاندار قزوین در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با حضور اصحاب رسانه استان، با اشاره به نقش بیبدیل خبرنگاران در ارتقای آگاهی عمومی و هدایت افکار عمومی گفت: خبرنگاران رکن چهارم دموکراسی هستند؛ نه فقط روایتگر، بلکه شریک حکمرانیاند. آنها باید در جایگاه تاریخی خود بایستند؛ جایگاهی که از حقیقت میگوید و در خدمت آگاهیبخشی است.
نوذری با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت حرفهای اصحاب رسانه اظهار کرد: از روز نخست مسئولیتم در استان قزوین، بر حفظ شأن و جایگاه خبرنگاران تأکید داشتم، هیچ رسانهای را از جلسهای کنار نگذاشتیم، هیچ خبرنگاری را محدود نکردیم و هیچگاه نگفتم چه بنویسند یا چه ننویسند. این یعنی به آزادی رسانه و احترام به رسالت مطبوعات باور داریم.
وی با اشاره به مشکلات و گلایههای صنفی اهالی رسانه افزود: اینکه در هر صنفی اختلافنظر یا مسائل درونخانوادگی وجود دارد، طبیعی است؛ اما مهم آن است که این مسائل در درون خانواده رسانهای استان حلوفصل شود و مانع همبستگی نباشد.
استاندار قزوین همچنین خطاب به خانه مطبوعات و فعالان رسانهای استان گفت: انتظار دارم رسانههای استان، ضمن پیگیری مطالبات صنفی، در تقویت انسجام درونی، آموزش حرفهای خبرنگاران، حل مشکلات زیرساختی و همچنین حفظ اخلاق حرفهای پیشقدم باشند.
نوذری یادآور شد: اگر هم نقدی هست، باید منصفانه، مستدل و مایهدار باشد؛ نقد در ذات خبرنگاری است و ما از آن استقبال میکنیم
استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: ما با همه وجود آماده حمایت از خبرنگاران هستیم؛ از حل مسائل معیشتی تا طرحهای مسکن و آموزش، اما از شما نیز میخواهیم در کنار ما برای توسعه استان، رشد گردشگری، ارتقای حکمرانی و عبور از بحرانها تلاش کنید؛ بدون رسانه، هیچ توسعهای به سرانجام نمیرسد.