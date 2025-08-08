خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف و ضبط ادوات ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه سد درودزن

کشف و ضبط ادوات ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه سد درودزن
کد خبر : 1671268
لینک کوتاه کپی شد.

۲ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز و ۳۰ قطعه ماهی کپور از یک صیاد متخلف در دریاچه سد درودزن کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا، این عملیات توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در پی گشت و کنترل شبانه‌روزی انجام شد.

   رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت، ماموران یگان این اداره در جریان کنترل دریاچه سد، ادوات غیرمجاز صید از جمله تورهای ماهیگیری را شناسایی کردند.

یوسف حسنی با اشاره به تاثیرات مخرب صید غیرمجاز، به ویژه در فصل تخم‌ریزی، بر چرخه زیستی ماهیان این دریاچه گفت: صید غیرقانونی باعث از بین رفتن ماهیان و آسیب به اکوسیستم منطقه می‌شود.با این حال، برخی افراد سودجو مبادرت به تورکشی غیرمجاز می‌کنند که این موضوع موجب نگرانی دوستداران طبیعت شده است.

این مقام مسوول  افزود: ادوات کشف‌شده همراه با پرونده تخلف، برای پیگیری قضایی به مراجع مربوطه ارسال شده است. سد درودزن که در شمال غربی شهرستان مرودشت واقع شده، یکی از منابع تامین آب شرب استان فارس است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور