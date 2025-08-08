کشف و ضبط ادوات ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه سد درودزن
۲ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز و ۳۰ قطعه ماهی کپور از یک صیاد متخلف در دریاچه سد درودزن کشف و ضبط شد.
به گزارش ایلنا، این عملیات توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در پی گشت و کنترل شبانهروزی انجام شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت، ماموران یگان این اداره در جریان کنترل دریاچه سد، ادوات غیرمجاز صید از جمله تورهای ماهیگیری را شناسایی کردند.
یوسف حسنی با اشاره به تاثیرات مخرب صید غیرمجاز، به ویژه در فصل تخمریزی، بر چرخه زیستی ماهیان این دریاچه گفت: صید غیرقانونی باعث از بین رفتن ماهیان و آسیب به اکوسیستم منطقه میشود.با این حال، برخی افراد سودجو مبادرت به تورکشی غیرمجاز میکنند که این موضوع موجب نگرانی دوستداران طبیعت شده است.
این مقام مسوول افزود: ادوات کشفشده همراه با پرونده تخلف، برای پیگیری قضایی به مراجع مربوطه ارسال شده است. سد درودزن که در شمال غربی شهرستان مرودشت واقع شده، یکی از منابع تامین آب شرب استان فارس است.