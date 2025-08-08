به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این حکم بر اهمیت برگزاری باشکوه انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرده است.

در حکم استاندار فارس آمده است: با عنایت به اهمیت برگزاری هر چه با شکوه‌تر انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر، روستا، به موجب این حکم جنابعالی با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب می شوید.

برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی به موقع همه مقدمات و تمهیدات لازم، استفاده بهینه از دانش و فناوری‌های نوین و روزآمد، روان و تسهیل‌سازی فرآیندهای اجرایی انتخابات، به‌کارگیری نیروهای انسانی متعهد و متخصص و بستر‌سازی برای حضور و مشارکت هر چه بیشتر و گسترده‌تر مردم شریف استان در عرصه انتخاباتی در شأن و تراز ملت بزرگ و رشید ایران، که در آن حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به عنوان حق‌الناس برابر مرّ قانون و در فضایی امن و توأم با نشاط و آرامش کامل در راستای سیاست دولت وفاق، مأموریت مهم جنابعالی و ستاد استان است.

انتظار است با هماهنگی اینجانب و با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های اداری و اجرایی با تلاش و کوشش نسبت به آن اهتمام کنید.

بدیهی است تمام اعضای ستاد انتخابات استان، معاونین استاندار، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری و اجرایی استان نهایت همکاری و حمایت لازم را با جنابعالی به عمل خواهند آورد.

از خدواند قادر متعال، توفیق روز افزون در خدمتگزاری به مردم و پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم را مسئلت می‌نمایم و امیدوارم در ظِلّ توجهات حضرت ولی‌عصر "عجل‌الله تعالی فرجه" و تحت زعامت مقام معظم رهبری "مدظله‌العالی" موفق و سربلند باشید.

