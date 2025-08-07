خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری عامل تیراندازی در ایلام

دستگیری عامل تیراندازی در ایلام
کد خبر : 1671191
لینک کوتاه کپی شد.

در پی تیراندازی شب گذشته در بوستان کودک ایلام، فرمانده انتظامی این شهرستان از دستگیری عاملان حادثه خبر داد و اعلام کرد متهمان که به‌دلیل اختلافات شخصی اقدام به تیراندازی کرده بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ قدرت‌اله حیدری‌زاد روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد تیراندازی در بوستان کودک، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۲ به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد که دو نفر سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت با استفاده از سلاح شکاری به سمت دو نفر دیگر شلیک کرده و سپس از محل متواری شده‌اند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ایلام، مجروحان بلافاصله به مراکز درمانی انتقال یافتند و هم‌زمان تحقیقات پلیسی برای شناسایی عاملان آغاز شد.

سرهنگ حیدری زاد ادامه داد: با اقدام‌های اطلاعاتی و فنی هویت ضاربان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی هر دو نفر در عملیاتی جداگانه دستگیر شدند.

وی گفت که متهمان در بازجویی اولیه انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی عنوان کرده‌اند.

سرهنگ حیدری‌زاد با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، بیان کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز قاطعانه برخورد خواهد شد.

تیراندازی در بوستان کودک ایلام واقع در مرکز شهر، به عنوان یکی از فضاهای پرتردد خانوادگی، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی محلی داشت و به نگرانی‌هایی در میان شهروندان دامن زد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور