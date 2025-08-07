دستگیری عامل تیراندازی در ایلام
در پی تیراندازی شب گذشته در بوستان کودک ایلام، فرمانده انتظامی این شهرستان از دستگیری عاملان حادثه خبر داد و اعلام کرد متهمان که بهدلیل اختلافات شخصی اقدام به تیراندازی کرده بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ قدرتاله حیدریزاد روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد تیراندازی در بوستان کودک، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۲ به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد که دو نفر سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت با استفاده از سلاح شکاری به سمت دو نفر دیگر شلیک کرده و سپس از محل متواری شدهاند.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ایلام، مجروحان بلافاصله به مراکز درمانی انتقال یافتند و همزمان تحقیقات پلیسی برای شناسایی عاملان آغاز شد.
سرهنگ حیدری زاد ادامه داد: با اقدامهای اطلاعاتی و فنی هویت ضاربان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی هر دو نفر در عملیاتی جداگانه دستگیر شدند.
وی گفت که متهمان در بازجویی اولیه انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی عنوان کردهاند.
سرهنگ حیدریزاد با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، بیان کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و با هرگونه رفتار خشونتآمیز و تهدیدآمیز قاطعانه برخورد خواهد شد.
تیراندازی در بوستان کودک ایلام واقع در مرکز شهر، به عنوان یکی از فضاهای پرتردد خانوادگی، بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی محلی داشت و به نگرانیهایی در میان شهروندان دامن زد.