به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، عصر پنجشنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد: ساعت ۱۸:۲۹ دقیقه، یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت در جاده قدیم اهواز–خرمشهر، پیش از پادگان حمید، دچار واژگونی شد.

به گفته وی، در این حادثه پنج نفر از سرنشینان که همگی مرد و در رده سنی ۲۲ تا ۴۳ سال بودند، آسیب دیدند.

دکتر احمدی ادامه داد: یکی از مصدومان در محل توسط تیم اورژانس درمان و چهار نفر دیگر با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند. اقدامات درمانی اولیه به سرعت انجام شده و وضعیت عمومی مجروحان تحت کنترل است.

وی همچنین در خصوص حادثه‌ای دیگر، گفت: در پی انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور اهواز – اندیمشک در بامداد پنج‌شنبه ۱۶ مرداد، دو مرد ۴۰ و ۴۵ ساله جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند. مصدومان با آمبولانس به بیمارستان کرمی اهواز منتقل شده‌اند و حال عمومی آن‌ها پایدار است. علت حادثه در دست بررسی است.

