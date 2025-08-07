3 کشته و 4 مجروح؛ نتیجه سقوط مرگبار در چاه فاضلاب و گازگرفتگی

به گزارش ایلنا، علیرضا شهرجردی افزود: متأسفانه در این حادثه 3 نفر اول که وارد چاه شده بودند بر اثر گازگرفتگی و استنشاق گازهای سمی فاضلاب دچار خفگی شده بودند و جان خود را از دست داده‌اند. همچنین 4 نفر دیگر که در داخل چاه سقوط کرده بودند، دچار مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: از 4 نفر مصدوم، یک نفر توسط عوامل هلال‌احمر و 2 نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. فوت‌شدگان نیز تحویل عوامل انتظامی شدند. یکی از مصدومان در وضعیت وخیم و اورژانسی قرار دارد و هم‌اکنون تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی به چگونگی اعلام این حادثه اشاره کرده و اظهار داشت: وقوع حادثه گازگرفتگی در این واحد صنعتی توسط آتش‌نشانی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی گزارش شده بود.

شهرجردی تصریح کرد: در پی اعلام حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امدادونجات زرندیه به محل اعزام شد. پس از ورود نیروهای امدادی به محل حادثه مشخص شد کارگران برای رفع عیب چاه‌گرفتگی وارد چاه شده بودند که متأسفانه در پی این اتفاق حادثه دلخراش مذکور رخ داده است.

وی بیان داشت: عملیات امداد و نجات با هماهنگی و همکاری سازمان آتش‌نشانی، پلیس، کلانتری و هلال‌احمر انجام شد. تیم‌های امدادی با تلاش بی‌وقفه توانستند مصدومان و اجساد جان‌باختگان را از چاه خارج کرده و به مراکز درمانی یا مراجع قانونی منتقل کنند. این عملیات تا اطمینان از انتقال کامل تمامی افراد ادامه یافت.

