جوامع محلی برای مهار آتشسوزی در منطقه حفاظتشده هلن کمک کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از مردم و سازمانهای مردم نهادخواست تا برای اطفای حریق در جنگلهای منطقه حفاظتشده هلن به یاری محیطزیست بیایند.
به گزارش ایلنا، اردشیر آذر اظهار داشت: در پی وقوع آتشسوزی گسترده در جنگلهای منطقه حفاظتشده هلن نیروهای مردمی، منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، از نزدیک در جریان وضعیت منطقه قرار گرفت و روند عملیات اطفای حریق را بررسی کرد.
وی با اشاره به شدت و گستره آتشسوزی افزود: آتشسوزی از روز گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۱۰۰ هکتار از جنگلهای منطقه دچار حریق شدهاند. متأسفانه به دلیل خشکسالیهای اخیر و ممنوعیت چرای دام در این منطقه، پوشش علوفهای خشک و انبوهی از مواد آتشگیر در منطقه وجود دارد که مانند هیزمی آماده، موجب گسترش سریع شعلهها شده است.
آذر با اشاره به جایگاه اکولوژیک منطقه هلن گفت: این منطقه یک ذخیرهگاه زیستی ارزشمند و گنجینهای طبیعی برای استان و کشور است. از مردم عزیز منطقه و عشایر محترم تقاضا داریم با دقت و احتیاط بیشتر، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند و در حفاظت از این گنج طبیعی مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: برای مهار این آتشسوزی، درخواست امداد هوایی داده شده است با وجود اعزام یک فروند چرخبال از استان لرستان، به دلیل مسافت طولانی و مشکلات فنی، امکان استفاده از آن در عملیات امروز فراهم نشد. امیدواریم از فردا بتوانیم از امداد هوایی بهرهمند شویم.
معاون عمرانی استاندار همچنین خواستار توجه جدی سازمانهای ملی شد و گفت: از سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع درخواست داریم که برای استان چهارمحال و بختیاری، بهویژه در محدوده جنگلهای زاگرس، نسبت به تأسیس پایگاه امداد هوایی دائمی اقدام کنند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه نیروهای حاضر در منطقه، افزود: در حال حاضر، پس از گذشت ۳۶ ساعت تلاش مستمر و حضور در منطقهای بسیار صعبالعبور، آتش تا حدود زیادی مهار و محصور شده است. امیدواریم امشب عملیات اطفا بهطور کامل انجام شود و نیازی به ادامه عملیات در روز آینده نباشد.
این مقام مسئول تأکید کرد: همکاری گسترده محلی و استفاده از تمامی امکانات موجود برای جلوگیری از گسترش آتشسوزی ضروری است.