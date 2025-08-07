اختصاص روزانه یک گیگ اینترنت رایگان به هر زائر اربعین در مرزها ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مرتضی بهرامی، روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد در یک نشست خبری، با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی کشور را در اختیار دارد، اظهار کرد: این شرکت طی سال‌های اخیر، نگاه خود به فرآیندهای خدمات‌رسانی را تغییر داده است.

وی افزود: تا پیش از این، ما ارتباطات را نوعی خدمت می‌دانستیم، اما اکنون با توجه به شرایط کنونی جهان، ارتباطات دیگر صرفاً یک خدمت محسوب نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی شناخته می‌شود و از این پس، نگاه ما به ارتباطات نیز بر همین اساس خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: از این منظر، وظیفه‌ای که امروز بر دوش شرکت مخابرات قرار دارد بسیار سنگین‌تر از گذشته است؛ چراکه دیگر صرفاً در حال ارائه خدمات نیستیم، بلکه زیرساخت‌های حیاتی کشور را فراهم می‌کنیم و در گام نخست، پایداری این زیرساخت‌ها را به‌طور جدی مورد توجه قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه در گام بعدی، امنیت این زیرساخت‌های حیاتی در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار دارد، گفت: در این زمینه نیز با ایجاد امنیت و راه‌اندازی شبکه‌های اختصاصی برای زیرساخت‌های حیاتی کشور، اقدامات مهمی انجام شده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: گام بعدی مربوط به حوزه سرویس است و شرکت مخابرات ایران، نقش اپراتور سرویس را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده است؛ به این معنا که حرکت در مسیر تحول و توسعه اقتصاد دیجیتال آغاز شده است.

وی با اشاره به ایجاد پلتفرم اقتصاد دیجیتال توسط شرکت مخابرات ایران افزود: در این پلتفرم، تمام خدمات و کسب‌وکارهای نوآورانه حضور خواهند داشت و شرکت مخابرات، سرویس‌های مورد نیاز آن‌ها را فراهم خواهد کرد.

بهرامی در ادامه به افزایش حملات سایبری دشمن از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این حملات محدود به یک بازه زمانی خاص نیستند و به‌طور مستمر در حال وقوع هستند. با این حال، شرکت مخابرات ایران با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و زیرساخت‌های امنیتی، پایداری و امنیت شبکه را برای خود و سرویس‌گیرندگانش تأمین کرده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران همچنین با بیان اینکه توسعه شبکه زیرساختی کشور در برنامه‌های شرکت قرار دارد، افزود: این توسعه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اجرایی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات شرکت مخابرات ایران برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی و به‌ویژه در خود مرزها، خدمات «وای‌فای رایگان» ارائه خواهیم داد و به هر زائری که در مرز حضور دارد، روزانه یک گیگ اینترنت رایگان اختصاص می‌دهیم.

بهرامی تأکید کرد: ارائه خدمات در ایام اربعین را صرفاً یک فرآیند خدماتی یا ماموریتی نمی‌دانیم، بلکه آن را یک افتخار برای خود تلقی می‌کنیم.

