خبرنگارِ تراز انقلاب، صدای حقیقت در برابر جنگ روایتهاست
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، با تأکید بر جایگاه خطیر اصحاب رسانه در دفاع از حقیقت و مقابله با عملیات روانی دشمن، خبرنگار متعهد و شجاع انقلابی را «سرمایه ملی» خواند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفایی، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در زاهدان، با تجلیل از نقش خبرنگاران در حوادث گوناگون کشور، گفت: خبرنگار تراز انقلاب اسلامی فردی است خلاق، متعهد و شجاع که در عرصههای پرخطر نیز برای ثبت حقیقت حضور مییابد و همین حضور او را به سرمایهای ملی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به تجربههای تاریخی رسانه در دوران دفاع مقدس و بحرانهای پس از آن، اظهار داشت: خبرنگاران با اطلاعرسانی دقیق، نقش کلیدی در تقویت روحیه ملی، انسجام اجتماعی و حمایت از اهداف انقلاب ایفا کردهاند. در جنگ روایتها، آنان سنگرنشینان خط مقدم مقابله با عملیات روانی دشمن هستند.
فرمانده سپاه سلمان افزود: خبرنگاری صرفاً یک شغل نیست، بلکه رسالتی است که اگر با علم، هنر، تعهد و بصیرت انقلابی همراه شود، میتواند موجآفرین و جریانساز باشد. خبرنگار در نظام اسلامی باید ناظری منصف بین مردم و مسئولان باشد و برای تحقق عدالت و احقاق حق تلاش کند.
سردار شفایی همچنین به حضور اثرگذار خبرنگاران در رویدادهای بحرانی اشاره کرد و گفت: در بزنگاههای حساس، خبرنگاران با روحیهای جهادی و ایثارگرانه در صحنه حاضر شدهاند؛ چه در جنگ رسانهای اخیر و چه در روایت ماجرای تروریستی زاهدان، عملکرد آنان ستودنی و امیدآفرین بود.
وی با اشاره به نقش رسانههای مستقل در خنثیسازی عملیات روانی دشمن، تصریح کرد: حقیقتگویی رسانه میتواند توطئهها را نقش بر آب کند. همانگونه که امروز رسانههای متعهد با انتشار روایتهای مستند از جنایات دشمنان در غزه، افکار عمومی جهان را بیدار کردهاند.
سردار شفایی با اشاره به شهادت بیش از ۲۰۰ خبرنگار در غزه خاطرنشان کرد: دشمنان حقیقتپوش نهتنها حقیقت را تحمل نمیکنند، بلکه صاحبان آن را نیز به شهادت میرسانند. قلب هر انسان آزادهای با دیدن تصاویر این فجایع به درد میآید.
وی در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره مأموریت رسانهها گفت: رسانهها باید در حفظ روحیه انقلابی، تقویت اتحاد، ارتقای علم و فرهنگ و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، نقشآفرینی جدیتری داشته باشند. امروز علاوه بر تهدیدات امنیتی، دشمن درصدد تغییر باورها و هویت نسلهاست و در این میدان نیز خبرنگاران متعهد باید پرچمدار باشند