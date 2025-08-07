۲۵ هزار خانواده فرزندخوانده وجود دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدجواد حسینی روز پنجشنبه شانزدهم مرداد در آیین اهدای ۹۳ سری جهیزیه به مددجویان بهزیستی لرستان بیان کرد: وظیفه داریم در این دنیای نوین، امتداد دهنده عضوی باشیم که امتداد نیافته است؛ سمعک امتداد شنوایی و ویلچر امتداد دست و پا بوده و برخی از معلولان نمی‌توانند از ویلچر معمولی استفاده کنند و به همین دلیل باید از ویلچر برقی استفاده کنند.

وی افزود: خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی چند تیپ هستند؛ تیپ اول خانواده‌هایی که دارای پدر و مادر و فرزند هستند که به آن‌ها خانواده زیستی می‌گویند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: خانواده جایگزین شکل دیگر خانواده هستند و یعنی وقتی کودک دچار بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی شده و سرپرستی او به یکی از اعضای فامیل داده می‌شود؛ در کشور تقریبا ۱۸ هزار خانواده جایگزین وجود دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سالانه ۲۵۰۰ فرزندخواندگی ایجاد می‌شود، تصریح کرد: خانواده‌های موسسه محور شکل دیگر خانواده بوده و باید شکل و شمایل خانواده داشته باشند چرا که معتقدیم بدترین خانواده از بهترین موسسه‌ها کارآمدتر است.

حسینی با بیان اینکه سیاست و تمام اقدامات ما باید برای تقویت خانواده باشد، عنوان کرد: ۶۴۰ موسسه خانواده در سطح کشور وجود دارد که نباید از ۱۰ تا ۱۲ کودک بیشتر داشته باشند چون قالب خانواده را از دست می‌دهند.

وی اضافه کرد: سه نوع خانواده پرآشوب، خاموش و متعادل وجود دارد؛ در ایران برخلاف جوامع جهانی، خانواده جایگاه مقدس‌تری دارد؛ باید به تمام اعضای خانواده کمک کنیم و اولین شکل کمک ازدواج است؛ ضمن آموزش‌ها، باید جهیزیه زوجین را فراهم کرد.

حسینی یادآور شد: آدم‌ها باید بتوانند در درون جامعه و خانواده استعدادهای خودشان را به فعل برسانند؛ نظریه امتداد می‌گوید توسعه امتداد پیکره موجود زنده است؛ صنعت برق امتداد چشم، مخابرات امتداد گوش و… است و امروز که هوش مصنوعی در جهان رشد کرده امتداد مغز است.

وی عنوان کرد: سال گذشته با همکاری سپاه پاسداران ۱۹۰۰ ویلچر برقی که هرکدام قیمتی بالای ۲۰۰ میلیون تومان دارند وارد شد که سهم استان لرستان ۶۸ ویلچربرقی است.

