استاندار مرکزی گفت: بهرهبرداری از شرکت هواپیمایی نه تنها گامی بلند در راستای تقویت زیرساختهای حملونقل هوایی استان مرکزی است، بلکه با ایجاد فرصتهای جدید در حوزه گردشگری، لجستیک و حملونقل بینالمللی، نوید بخش آیندهای روشن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد بود. با تداوم نگاه به ظرفیتهای داخلی و تقویت سرمایهگذاریهای بومی، استان مرکزی میتواند به یکی از قطبهای اصلی صنعت هوایی و گردشگری در کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در مراسم رونمایی از یک فروند هواپیما و بهرهبرداری از شرکت هواپیمایی «اراک ایر» در فرودگاه شهدای اراک، افزود: بهرهبرداری از «اراک ایر» یک روز تاریخی برای استان مرکزی است و امیدواریم این شرکت بتواند به عنوان یک الگوی موفق، به توسعه سایر بخشهای اقتصادی منطقه کمک کرده و همچنین نقش مهمی در حملونقل منطقه و در آینده در حوزه حملونقل بینالمللی ایفا کند.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از شرکت هواپیمایی با تکیه بر توان سرمایهگذاری بومی و با هدف تقویت زیرساختهای هوایی و رونق گردشگری، گامی بلند در مسیر خودکفایی و توسعه اقتصادی استان مرکزی به شمار میرود. با راهاندازی ایرلاین اراک، صنعت هوایی استان مرکزی وارد مرحلهای نوین میشود که نه تنها به افزایش اشتغال و بهبود زیرساختها کمک میکند، بلکه ارتباطات هوایی را گسترش داده و به رشد اقتصادی منطقه نیز شتاب میبخشد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: با راهاندازی خطوط هوایی اراک، گام بلندی در زمینه گردشگری و توسعه اقتصادی استان مرکزی برداشته میشود. این ایرلاین با افزایش دسترسی به مقاصد مختلف، زمینه را برای جذب گردشگران بیشتر فراهم کرده و به ارتقاء تبادل بازرگانی و افزایش سرمایهگذاریهای خارجی کمک خواهد کرد. این اقدام، فرصتی بینظیر برای تحول در عرصه جابجایی مسافران و کالاها در استان به شمار میآید.
زندیهوکیلی تصریح کرد: با توجه به پتانسیلهای استان مرکزی بهرهبرداری از «اراک ایر» مقدمهای برای رونق صنعت گردشگری در این استان است. برای توسعه گردشگری، باید جاذبهها و مقاصد جدید ایجاد کنیم و زیرساختهای لازم برای جذب گردشگر را فراهم سازیم. سرمایهگذار ایرلاین اراک یکی از منابع و قابلیتهای داخلی استان است. این امر نشاندهنده توانمندیهای بالقوه استان برای جذب سرمایهگذاریهای محلی و ایجاد زیرساختهای لازم در صنعت هوایی است.
وی به استفاده از ظرفیتهای درونزا برای سرمایهگذاری در حوزه صنعت هوایی استان اشاره کرده و بیان داشت: این رویداد، به عنوان نمادی از خودباوری و عزم ملی، نشان داد که حتی در شرایط دشوار، با تکیه بر توانمندیهای داخلی میتوان به دستاوردهای بزرگی دست یافت. اگر تمامی مدیران با تمرکز بر یک موضوع مشترک فعالیت کنند، قطعاً به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. با همدلی و اراده، میتوانیم گامهای مؤثر و بلندی در راستای ارتقاء صنعت هوایی استان برداریم.
استاندار مرکزی تأکید کرد: با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و محدودیتهای مالی ناشی از تحریمها، این دستاورد نتیجه همت والای سرمایهگذاران بومی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی است و با رفع تحریمها، فرصتهای جدیدی در حملونقل بینالمللی ایجاد خواهد شد که فرودگاه اراک میتواند نقش مهمی در آن ایفا کند. این تحولات، چشمانداز تازهای برای حملونقل هوایی استان به همراه خواهد داشت. توسعه حملونقل بار هوایی نیز در برنامههای آینده فرودگاه اراک قرار دارد.
زندیهوکیلی ابراز داشت: سرمایهگذاری بومی در تأسیس شرکت هواپیمایی «اراک ایر» نمونهای برجسته از توانمندیهای داخلی است که میتواند به توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی و تقویت جایگاه استان منجر شود. همدلی و همکاری میان نمایندگان مجلس و دولت یکی از عوامل موفقیت این پروژه است. این همافزایی زمینهساز اتفاقات بزرگی شده و این روند ادامه خواهد داشت. برای حمایت از فعالیت ایرلاین اراک، برخی از شرکتها میتوانند به تسهیل فعالیتهای آنان کمک کنند.
وی اضافه کرد: پروازهای اراک به عسلویه به صورت هفتهای برنامهریزی شده است. از 2 روز آینده، پروازهای مستقیم عتبات عالیات از اراک به نجف اشرف آغاز خواهد شد. همچنین پروازهایی برای حج و عتبات عالیات در ایام دیگر دستور کار قرار دارد. میراثفرهنگی میتواند از ظرفیت هوایی فرودگاه اراک در حوزه گردشگری زیارتی و تفریحی به مقاصدی همچون عتبات، مشهد و کیش بهرهبرداری کند. امیدواریم تا پایان مهرماه، پروازهای خط هوایی از فرودگاه اراک به سایر مقاصد عملیاتی شود.
استاندار مرکزی همچنین به تصویب طرح ایجاد شهرک لجستیک در کنار فرودگاه اراک به عنوان نخستین شهرک لجستیک کشور اشاره کرده و گفت: نخستین شهر لجستیک در کنار فرودگاه به تصویب رسیده و یک سرمایهگذار استانی که در سطح بینالمللی فعالیت دارد، در این پروژه در اراک مشارکت میکند. این طرح که در حال مطالعه توسط مشاوران است، با ایجاد زیرساختهای حملونقل ترکیبی، ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی استان را به بازارهای داخلی و بینالمللی متصل خواهد کرد.
برای خارج کردن گردشگری از رکود باید زیرساختها فراهم شود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: برای خارج کردن گردشگری از رکود، باید زیرساختها فراهم شود که مهمترین زیرساختها، حملونقل، به ویژه خطوط هوایی است. این زیرساخت نیاز به حمایت دارد و لازم است مدیران با گرفتن خدمات از فرودگاه برای کارکنان خود، به پویایی و توسعه ایرلاین اراک کمک کنند. تا دیروز شهروندان اراک میگفتند که ما فرودگاه داریم، اما هواپیما نداریم و امروز این نیاز و خواسته شهروندان این خطه تأمین شد.
محمود مرادی نراقی افزود: اقدام ارزشمندی سرمایهگذار در تهیه هواپیما برای فرودگاه اراک داشته و امید است تا انتها ادامه داشته باشد. سرمایهگذار ایرلاین اراک نشان از علاقه وی به محل اقامت خود در این خطه دار و با کمترین حساب و کتاب در این سرمایهگذاری مهم، تصمیم جدی گرفته است. برای توسعه پایدار باید حس خوب برای مردم سرزمین ایجاد کرد، اکنون این نیاز و حس با تهیه هواپیما در استان مرکزی فراهم شده است.
اصغر محمدی نماینده کرمان موتور در اراک و سرمایهگذار ایرلاین اراک نیز در این مراسم گفت: این اتفاق با حمایت مسئولان و به ویژه شخص استاندار مرکزی محقق شده که نتیجه همافزایی در سطح ملی و استانی است. امید است با رونمایی هواپیما در فرودگاه اراک، آغازی برای توسعه استان مرکزی و جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در این خطه باشد. این همدلی مسئولان برای تامین هواپیما، آینده روشنی را برای استان مرکزی رقم خواهد زد.