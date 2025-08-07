وزیر میراث فرهنگی در بازدید از کاخ ناصری شهرستانک مطرح کرد:
واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، مسیر احیای تمدن ایرانی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جریان بازدید از کاخ تاریخی ناصری واقع در شهرستانک استان البرز، واگذاری بهرهبرداری از بناهای تاریخی به بخش خصوصی را یکی از راهبردهای اصلی احیای میراث فرهنگی کشور عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر استانی به البرز با تأکید بر لزوم واگذاری مدیریت اماکن تاریخی به بخش خصوصی، این رویکرد را تنها راهکار مؤثر برای احیای میراث ملی دانست و از پیشرفت ۷۰ درصدی مرمت کاخ قاجاری ناصری در شهرستانک البرز خبر داد.
صالحی امیری با اشاره به موفقیتآمیز بودن مرمت این اثر قاجاری توسط سرمایهگذار بخش خصوصی، اطهار کرد: دولت نباید تمام امور اجرایی را در انحصار خود نگه دارد. تجربه نشان داده که اعتماد به مردم و واگذاری مدیریت اماکن تاریخی، میتواند نقش کلیدی در حفظ و بازآفرینی این فضاها داشته باشد.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد پروژه مرمت کاخ ناصری به انجام رسیده است، افزود: تکمیل زیرساختهای تأسیساتی، تجهیز مجموعه با امکانات هتلینگ و معرفی گسترده این ظرفیت ارزشمند به مردم، سه اقدام باقیمانده تا بهرهبرداری نهایی از این پروژه است.
وی تصریح کرد: کاخ ناصری، که در دوران قاجار محل اقامت تابستانی ناصرالدینشاه و خانوادهاش بوده، اکنون قرار است به یک مجموعه فرهنگی-گردشگری شامل بوتیکهتل، رستوران، نگارخانه و فضاهای هنری تبدیل شود.
وزیر میراث فرهنگی در ادامه گفت: سرمایهگذار این طرح با وجود نبود چشمانداز بازگشت سریع سرمایه، با انگیزه حفظ میراث فرهنگی وارد این مسیر شده و هزینههای سنگینی را متقبل شده است. حضور امروز ما برای حمایت از چنین دغدغهای است.
صالحی امیری همچنین با اشاره به ظرفیتهای بینظیر تاریخی در کشور، گفت: در استانهایی مانند یزد، نیشابور و سبزوار صدها هکتار بنای تاریخی وجود دارد که باید با مشارکت مردم احیا شود. در کرج نیز آثار تاریخی متعددی از دورههای قاجار و صفوی در انتظار توجه و احیا هستند.
وی با انتقاد از تمرکز گردشگری در کلانشهرها تأکید کرد: توزیع متوازن گردشگری در کشور، ضرورتی برای توسعه پایدار است. صدها کاروانسرای ثبت جهانیشده در ایران وجود دارد که باید با مشارکت بخش خصوصی و نگاه بومگردانه، به مقصدهای گردشگری تبدیل شوند.
وزیر میراث فرهنگی در پایان ابراز امیدواری کرد که کاخ ناصری تا پایان سال جاری به بهرهبرداری کامل برسد و در سال آینده پذیرای گردشگران داخلی و خارجی باشد.