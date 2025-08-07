واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، مسیر احیای تمدن ایرانی

به گزارش ایلنا، رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر استانی به البرز با تأکید بر لزوم واگذاری مدیریت اماکن تاریخی به بخش خصوصی، این رویکرد را تنها راهکار مؤثر برای احیای میراث ملی دانست و از پیشرفت ۷۰ درصدی مرمت کاخ قاجاری ناصری در شهرستانک البرز خبر داد.

صالحی امیری با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن مرمت این اثر قاجاری توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی، اطهار کرد: دولت نباید تمام امور اجرایی را در انحصار خود نگه دارد. تجربه نشان داده که اعتماد به مردم و واگذاری مدیریت اماکن تاریخی، می‌تواند نقش کلیدی در حفظ و بازآفرینی این فضاها داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد پروژه مرمت کاخ ناصری به انجام رسیده است، افزود: تکمیل زیرساخت‌های تأسیساتی، تجهیز مجموعه با امکانات هتلینگ و معرفی گسترده این ظرفیت ارزشمند به مردم، سه اقدام باقی‌مانده تا بهره‌برداری نهایی از این پروژه است.

وی تصریح کرد: کاخ ناصری، که در دوران قاجار محل اقامت تابستانی ناصرالدین‌شاه و خانواده‌اش بوده، اکنون قرار است به یک مجموعه فرهنگی-گردشگری شامل بوتیک‌هتل، رستوران، نگارخانه و فضاهای هنری تبدیل شود.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه گفت: سرمایه‌گذار این طرح با وجود نبود چشم‌انداز بازگشت سریع سرمایه، با انگیزه حفظ میراث فرهنگی وارد این مسیر شده و هزینه‌های سنگینی را متقبل شده است. حضور امروز ما برای حمایت از چنین دغدغه‌ای است.

صالحی امیری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی در کشور، گفت: در استان‌هایی مانند یزد، نیشابور و سبزوار صدها هکتار بنای تاریخی وجود دارد که باید با مشارکت مردم احیا شود. در کرج نیز آثار تاریخی متعددی از دوره‌های قاجار و صفوی در انتظار توجه و احیا هستند.

وی با انتقاد از تمرکز گردشگری در کلانشهرها تأکید کرد: توزیع متوازن گردشگری در کشور، ضرورتی برای توسعه پایدار است. صدها کاروانسرای ثبت جهانی‌شده در ایران وجود دارد که باید با مشارکت بخش خصوصی و نگاه بوم‌گردانه، به مقصدهای گردشگری تبدیل شوند.

وزیر میراث فرهنگی در پایان ابراز امیدواری کرد که کاخ ناصری تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل برسد و در سال آینده پذیرای گردشگران داخلی و خارجی باشد.

انتهای پیام/