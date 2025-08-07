آتش سوزی ارتفاعات دراک همچنان ادامه دارد

به گزارش ایلنا، شهرام منتصری اظهار کرد: آتش سوزی ۲روز قبل از کوه های مشرف به شهر شیراز آغاز شده و با توجه به شدت باد بخش زیادی از جنگل‌ها و مراتع این منطقه را در بر گرفته است.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد میزان این آتش سوزی شب گذشته با تلاش مسئولان و نیروهای مردمی خاموش شده است اما به علت شدت وزش باد در منطقه سخت گذر پسکوهک حدود ۳۰درصد آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان فارس تصریح کرد: گروه های امدادی مختلف از شهرستان های همجوار همچون بیضا و مرودشت و سازمان های مردم نهاد و عوامل امدادی برای مهار آتش سوزی هم اکنون در منطقه حضور دارند.

منتصری ابرار کرد: احتمال می رود این آتش سوزی بر اثر بی احتیاطی گردشگران رخ داده باشد و همه تلاش بر این است تا عصر امروز آتش سوزی در ارتفاعات دراک به طور کامل مهار شود.

