به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، سید جواد حسینی روز پنجشنبه شانزدهم مرداد ماه در نشست شورای سالمندان با اشاره به اینکه اکنون جزو پنج کشور اول از نظر درصد سالمندان هستیم و در سال ۱۴۳۰ با موج سنگین‌تری از سالمندی مواجه خواهیم شد، اظهار داشت: ۶۰ درصد سالمندان کشور با چند بیماری مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حدود نیمی از سالمندان دچار تنهایی هستند، زنانه شدن سالمندی، فقر، طلاق و مشکلات روانی از دیگر چالش‌های این قشر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه وضعیت جمعیتی کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است، افزود: در دوره‌های نتوانسته‌ایم این به‌درستی از دوره‌های مختلف جمعیتی عبور کنیم و امروز ایران به نوعی جامعه بی‌کودک است چراکه کودکانی تنها داریم و با برخی روش‌های تربیتی، اجازه نمی‌دهیم آن‌ها تجربه واقعی کودکی را داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار فرزندخوانده در کشور داریم و تمایل به فرزندآوری به‌شدت کاهش یافته است و آموزش و پرورش باید بیش از پیش به رشد متعادل کودکان بپردازد.

حسینی اظهار کرد: در حالی که دوران کودکی در کشور کوتاه شده، دوره نوجوانی و جوانی به‌طور غیرطبیعی طولانی شده و هم‌اکنون حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و ایران وارد دوره سالمندی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه سالمندی می‌تواند یک فرصت باشد، گفت: مشاغل مرتبط با سالمندان از جمله گسترده‌ترین، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین انواع اشتغال هستند.

وی بیان کرد: گردشگری سالمندان نیز یکی از ظرفیت‌های مناسب برای استان لرستان محسوب می‌شود و هیچ سالمندی نباید از امکانات تفریحی، خدمات بهداشتی و حمل‌ونقل محروم بماند و این موضوع می‌تواند بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال باشد.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور سالمند هستند و حدود هفت میلیون نفر از خدمات سالمندی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ۲۲ خدمت مختلف این سازمان گفت: شورای ملی سالمندان ۱۷ برنامه مشخص در نظر گرفته که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ایجاد شهرهای دوستدار سالمند، مراکز نوین خدماتی و شهرک‌های رفاه اشاره کرد.

وی ادامه داد: در لرستان آمادگی کامل برای احداث شهرک سالمندان وجود دارد و خدمات مورد نیاز در این مجموعه‌ها ارائه خواهد شد همچنین در هر یک از ۱۲ شهرستان لرستان انتظار می‌رود باشگاه‌های سالمندان با محوریت خدمات محله‌ای راه‌اندازی شوند.

حسینی از احداث ۲ مرکز آموزش توانبخشی شبانه‌روزی با ارائه خدمات کامل در استان خبر داد و گفت: موضوع شهر دوستدار سالمند در خرم‌آباد باید به‌طور جدی دنبال شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: ۵۰۰ نفر در طرح استعدادیابی دانش‌آموزان، ۷۰۰ دانشجو و سه هزار دانش‌آموز لرستان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان جزو جامعه هدف بهزیستی هستند و به‌طور کلی تمام جمعیت استان از خدمات عام بهزیستی بهره‌مند هستند.

