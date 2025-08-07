استاندار ایلام؛
مرز مهران ۲۴ ساعت گذشته میزبان بیش از ۲۴ زائر بود
استاندار ایلام با ابراز نگرانی از تصادفات جادهای در محور مهران - دهلران، بر لزوم اقدام فوری و بیقید و شرط دستگاههای اجرایی برای ارتقاء ایمنی این مسیر تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در جلسه ستاد ویژه اربعین که با تمرکز بر کمیتههای آب و حمل و نقل برگزار شد، خواستار اقدام فوری برای ایمنسازی محور مهران - دهلران شد و گفت:هیچ عذری از سوی دستگاههای اجرایی پذیرفته نیست. ما مسئول حفظ جان مردم هستیم و وقوع تصادف در این محور پر رفتوآمد نباید به یک بحران تبدیل شود.
وی با اشاره به افزایش تلفات جادهای در مسیر مهران - دهلران - اندیمشک، افزود: در شرایطی که ایلام میزبان میلیونها زائر اربعین است، نباید خانوادهها دغدغه ناامنی جادهای داشته باشند.
استاندار ایلام از رضایتمندی زائران از خدمات ارائهشده نیز خبر داد و تصریح کرد: «عملکرد مطلوب دستگاهها تا امروز مشهود است، اما باید با همان انرژی اولیه و بدون وقفه ادامه یابد.
کرمی نقش رسانهها را در این ایام کلیدی دانست و گفت: «اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، بخشی از امنیت روانی زائران است و ما باید قدردان تلاش خبرنگاران باشیم. امیدوارم روز خبرنگار امسال، بهصورت شایسته در استان گرامی داشته شود.
در ادامه این نشست، استاندار ایلام به آمار تردد زائران نیز اشاره کرد و گفت:از بامداد امروز تا این لحظه، بیش از ۲۱۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کردهاند. از این تعداد، ۱۶۸ هزار نفر از کشور خارج و ۴۲ هزار نفر وارد شدهاند. این حجم تردد، لزوم مدیریت هوشمندانه و آمادگی کامل همه دستگاهها را میطلبد.
او افزود: تنها در روز گذشته، مرز مهران پذیرای بیش از ۱۹۸ هزار نفر بود و در حال حاضر، در هر ساعت حدود ۸ هزار زائر در حال عبور هستند.