دستگیری ضاربان محیط‌بان شهید پارک ملی گلستان در کمتر از ۲۴ ساعت
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، از دستگیری دو نفر در ارتباط با شهادت محیط‌بان محمود شهمرادی در پارک ملی گلستان خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سردار رضا رستگار گفت: این دو متهم که دارای سوابق شکار غیرمجاز بودند، با تلاش عوامل انتظامی و قضایی استان خراسان شمالی، نیروهای محیط‌زیست شهرستان آشخانه و انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند. 

وی بیان کرد: یکی از ضاربان در جریان درگیری زخمی شده و در بیمارستان تحت درمان است و نفر دوم نیز برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است. 

وی افزود: شهید محمود شهمرادی، فرمانده پاسگاه محیط‌بانی سولگرد، در جریان انجام وظیفه به شهادت رسید. وی فرزند شهید نیز بود.

