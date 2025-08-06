به گزارش ایلنا، روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه اعلام کرد: به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) بیش از ۲۱۰ قبضه سلاح جنگی در سه عملیات جداگانه در مرداد جاری کشف و ضبط شده است.

بر اساس این گزارش، از اسفند ماه سال گذشته تاکنون بیش از یک‌هزار قبضه انواع سلاح جنگی در ۶ مرحله عملیات کشف و ضبط شده است؛ تعداد کثیری از سلاح‌های این محموله سنگین متعلق به آمریکاست که توسط عوامل خود فروخته وارد کشور شده است.

روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام کرد: عوامل وابسته به سرویس‌های بیگانه به‌ویژه رژیم صهیونیستی و همچنین گروهک‌های تروریستی شرق کشور با هدف نااَمن سازی و ایجاد اقدامات ایذایی و خرابکارانه قصد ورود این محموله‌های سلاح را از طریق کشورهای همسایه داشتند که سریع با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در نقاط صفر مرزی این تعداد سلاح کشف و ضبط شد و عوامل خودفروخته در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.

