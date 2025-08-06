قاتل لحظاتی پس از قتل در جیرفت دستگیر شد
فرمانده انتظامی جیرفت گفت: پسر جوان و همدستش که در یک نزاع موجب قتل یک نفر دیگر شده بودند، لحظاتی پس از قتل دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس سرهنگ رضا فیروزبخت روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال یک پسر جوان به بیمارستان در اثر مجروح شدن در یک نزاع و فوت این فرد، مشخص شد در جریان نزاع در یکی از نقاط شهر، مقتول و ٢ پسر جوان با یکدیگر درگیر و یکی از این افراد با ضربات چاقو ضربه ای به سینه طرف مقابل وارد که فرد مصدوم به رغم انتقال به بیمارستان فوت میکند.
وی افزود: با پیجویی ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۵ این پسر جوان به همراه همدستش در یکی از نقاط شهر دستگیر و در بازجوییهای انجام شده به بزه انتسابی ناشی از شکل گیری تنش و نزاع با مقتول اعتراف کرد که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.