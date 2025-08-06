خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قاتل لحظاتی پس از قتل در جیرفت دستگیر شد

قاتل لحظاتی پس از قتل در جیرفت دستگیر شد
کد خبر : 1670923
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی جیرفت گفت: پسر جوان و همدستش که در یک نزاع موجب قتل یک نفر دیگر شده بودند، لحظاتی پس از قتل دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس سرهنگ رضا فیروزبخت روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال یک پسر جوان به بیمارستان در اثر مجروح شدن در یک نزاع و فوت این فرد، مشخص شد در جریان نزاع در یکی از نقاط شهر، مقتول و ٢ پسر جوان با یکدیگر درگیر و یکی از این افراد با ضربات چاقو ضربه ای به سینه طرف مقابل وارد که فرد مصدوم به رغم انتقال به بیمارستان فوت می‌کند.

وی افزود: با پی‌جویی ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۵ این پسر جوان به همراه همدستش در یکی از نقاط شهر دستگیر و در بازجویی‌های انجام شده به بزه انتسابی ناشی از شکل گیری تنش و نزاع با مقتول اعتراف کرد که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور