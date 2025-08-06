قاتل لحظاتی پس از قتل در جیرفت دستگیر شد

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس سرهنگ رضا فیروزبخت روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال یک پسر جوان به بیمارستان در اثر مجروح شدن در یک نزاع و فوت این فرد، مشخص شد در جریان نزاع در یکی از نقاط شهر، مقتول و ٢ پسر جوان با یکدیگر درگیر و یکی از این افراد با ضربات چاقو ضربه ای به سینه طرف مقابل وارد که فرد مصدوم به رغم انتقال به بیمارستان فوت می‌کند.

وی افزود: با پی‌جویی ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۵ این پسر جوان به همراه همدستش در یکی از نقاط شهر دستگیر و در بازجویی‌های انجام شده به بزه انتسابی ناشی از شکل گیری تنش و نزاع با مقتول اعتراف کرد که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

