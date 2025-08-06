۴ فرماندار فارس تعیین تکلیف می شوند

به گزارش ایلنا، سیدکمال علوی در جلسه هم اندیشی اعضای شورای اجرایی و دبیران دفاتر فرعی حزب همبستگی دانش آموختگان ایران شعبه استان فارس گفت: در شرایط ناامیدی کشور، انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم برگزار شد و مردم برای یک روزنه و کورسوی امید به پزشکیان رای دادند ولی باز هم درصدی از مردم به دلیل عملکرد ما مدیران و مسئولان در انتخابات مشارکت نکردند.

علوی درخصوص تغییرات مدیریتی در سطح استان فارس بیان کرد: انتصاب زنان و اهل سنت در جایگاه فرمانداری و حضور جوانان و برخی افراد حزبی در سمت های مدیریتی از جمله اقدامات مهم در حوزه انتصابات استان در دولت فعلی بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۳ فرماندار در استان فارس تغییر کرده اند خاطر نشان کرد: چهار فرماندار هنوز تغییر نکرده که مطابق با گفتمان دولت تعیین تکلیف خواهند شد.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس پیرامون جنگ ۱۲ روزه نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه علیرغم تمامی خسارات، دستاوردهایی همچون ایجاد وحدت و همبستگی ملی ایرانیان در اقوام و اقشار مختلف را درپی داشت.

وی در پایان گفت: ما بر سر آرمان‌ها و عهدی که با مردم بستیم هستیم.

انتهای پیام/