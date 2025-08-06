مدیرکل میراث فرهنگی قزوین عضو هیأت امنای بنیاد ایرانشناسی استان شد

به گزارش ایلنا، با حکم علی اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران شناسی، سیدمهدی حسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، قزوین عضو هیات امنای بنیاد ایران شناسی استان شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به مسئولیت و تجارب جنابعالی در استان قزوین که می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و شناساندن عناصر فرهنگی، هنری، تاریخی و تمدنی آن استان به عموم مردم و ارتقاء سطح هویت ملی ایفا نماید، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان«عضو هیات امنای بنیاد ایران شناسی استان قزوین» منصوب می‌شوید.

گفتنی است؛ این انتصاب با هدف تقویت همکاری های فرهنگی، پژوهشی و میراثی بین اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین و بنیاد ایرانشناسی انجام شده است.

