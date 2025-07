به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد شریفی گفت: غرق‌شدگی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر‌های غیرعمدی در جهان است و هر ساله جان هزاران نفر را می‌گیرد و براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سالانه بیش از ۲۳۶ هزار نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان بیشترین قربانیان این حوادث هستند، افزود: بسیاری از این tragedies با آموزش شنا، نظارت بر سواحل و استخر‌ها و رعایت نکات ایمنی قابل پیشگیری است.

شریفی ادامه داد: به‌مناسبت روز جهانی پیشگیری از غرق‌شدگی (۲۵ جولای مصادف با ۳ مرداد) و پویش ملی پیشگیری از غرق‌شدگی در هفته اول مردادماه، اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی برای کاهش این حوادث انجام می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان راهکار‌های پیشگیری از غرق‌شدگی را به شرح زیر عنوان کرد:

• آموزش شنا و مهارت‌های نجات غریق برای عموم، به‌ویژه کودکان

• نصب تابلو‌های هشداردهنده در مناطق پرخطر مانند دریاها، رودخانه‌ها و استخر‌ها

• استفاده از جلیقه نجات در قایق‌سواری و فعالیت‌های آبی..

• عدم شنا در مناطق ناشناخته یا با جریان‌های خطرناک

• مراقبت دائمی از کودکان در نزدیکی آب، حتی در کم‌عمق‌ترین قسمت‌ها

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: پویش ملی پیشگیری از غرق‌شدگی در ایران در هفته اول مردادماه، سازمان‌های مرتبط مانند هلال احمر، اورژانس، شهرداری‌ها و نیروی انتظامی با برگزاری کمپین‌های آموزشی و توزیع بروشور، سعی در افزایش آگاهی عمومی دارند.

وی شعار روز جهانی پیشگیری از غرق‌شدگی ۲۰۲۵ از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) را "هرکس ممکن است غرق شود، اما هیچ‌کس نباید غرق شود! " (Anyone can drown, No one should) عنوان کرد و افزود: این شعار با تأکید بر همگانی بودن خطر غرق‌شدگی (برای همه سنین و همه جوامع) و در عین حال قابل پیشگیری بودن این حوادث، چند پیام کلیدی دارد:

مناطق پرخطر. - استفاده از رسانه‌های محلی و فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی. نظارت بر مناطق پرخطر - همکاری با شهرداری‌ها، هلال احمر، و نیروی انتظامی برای نصب تابلو‌های هشدار و محدودیت شنا در رودخانه‌ها و سدها. - استقرار تیم‌های نجات‌غریق در فصل گرما در مکان‌های پرتردد مانند سواحل تفریحی و استخر‌ها تقویت خدمات اورژانسی - افزایش آمادگی اورژانس ۱۱۵ برای پاسخ سریع به حوادث غرق‌شدگی آموزش احیای قلبی-ریوی (CPR) به مردم و پرسنل درمانی برنامه‌های ویژه در هفته پیشگیری از غرق‌شدگی (۱ تا ۷ مرداد) - اجرای پویش‌های محلی در شهر‌های ساحلی و نزدیک به رودخانه‌ها برگزاری نمایشگاه‌های ایمنی در آب با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد چالش‌های موجود در پیشگیری از غرق‌شدگی: فقدان امکانات شناگاه‌های ایمن در بسیاری از شهرها. فرهنگ نادرست شنا در رودخانه‌های خطرناک در برخی مناطق کمبود نجات‌غریق‌های حرفه‌ای در تمام نقاط پرخطر توصیه‌های ایمنی به مردم از شنا در رودخانه‌های با جریان تند خودداری کنید. کودکان را حتی در آب‌های کم‌عمق تنها نگذارید. در مناطق غیرمجاز شنا نکنید و به تابلو‌های هشدار توجه کنید. از جلیقه نجات در قایق‌سواری استفاده کنید جمع‌بندی با وجود تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و همکاری نهاد‌های مرتبط، آموزش عمومی و افزایش امکانات نجات‌غریق همچنان نیازمند توجه بیشتر است. پیشگیری از غرق‌شدگی در گرو مشارکت جمعی و رعایت ایمنی توسط مردم است.

انتهای پیام/