پلمب دو واحد شیرینی پزی در زیوه به دلیل استفاده از رنگ شیمیایی غیرمجاز

به گزارش ایلنا، این اقدام در ادامه طرح های نظارتی بر واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی، با همکاری مشترک کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شبکه بهداشت شهرستان و عوامل انتظامی قره آغاج انجام شد.

بر اساس این گزارش، کارشناسان حوزه نظارت بهداشتی و بازرسان صمت طی بازرسی از واحد های مذکور، استفاده از رنگ شیمیایی غیرمجاز و خارج از ضوابط بهداشتی را محرز دانسته و پس از مستندسازی، مراتب را برای اقدام قانونی به مراجع مربوطه اعلام کردند.

در همین راستا، واحدهای متخلف تا زمان رفع نواقص و طی مراحل قانونی پلمب شدند و روند ادامه فعالیت آنها منوط به اصلاح رویه و اخذ مجوزهای لازم است.

این طرح با هدف صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز و غیربهداشتی اجرا شده و طبق اعلام مسئولان، نظارتها بر واحدهای صنفی و تولیدی در سطح شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت.

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