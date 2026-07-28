فصلی نو در هنرهای تجسمی اردبیل با افتتاح نگارخانه باور
نخستین نمایشگاه گروهی «باور به هنرمند» با حضور جناب آقای دکتر امیر رجبی، مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، جناب آقای نوریان، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، جمعی از اساتید، هنرمندان، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و علاقهمندان به هنر در شهر اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نگارخانه باور به عنوان نخستین نگارخانه خصوصی دارای مجوز رسمی (زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل)، با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه هنرهای تجسمی، برگزاری نمایشگاههای تخصصی، رویدادهای فرهنگی، کارگاههای آموزشی، ایونتهای هنری و ایجاد بستری پویا برای تعامل هنرمندان فعالیت خود را آغاز کرده است.
امیر رجبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهمیت فعالیتهای بخش خصوصی در حوزه هنر، از راهاندازی نگارخانه باور تقدیر کرد و اظهار داشت:
نگارخانه باور به همت هنرمند جوان «نوید اچگان» آغاز به کار کرده است و اچگان سالهاست که بهصورت حرفهای در عرصه هنر فعالیت میکند و همواره با ایمان، صداقت، عشق و علاقه در مسیر خدمت به هنر گام برداشته است. جای خوشحالی دارد که این هنرمند جوان توانسته در این سن، قدمی بزرگ بردارد و با راهاندازی نگارخانه باور، زمینهای برای رشد و حمایت از هنرمندان استان فراهم کند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت اقتصاد هنر افزود: «هنر نباید تنها به برگزاری نمایشگاه محدود شود، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا مجموعهداران، خریداران و علاقهمندان بتوانند آثار هنری را خریداری کنند. رونق اقتصاد هنر یکی از مهمترین عوامل حمایت از هنرمندان و پویایی جامعه هنری است».
در ادامه مراسم، استاد هوشنگ زمانیان، از پیشکسوتان هنر استان اردبیل و از نخستین مدیران هنرستان هنر استاد شهریار، با ابراز خرسندی از افتتاح نگارخانه باور، به سابقه آشنایی خود با نوید اچگان اشاره کرد و گفت: از همان روزهای نخست که نوید اچگان وارد هنرستان هنر شد، در کنار او بودم و افتخار معلمیاش را داشتم. امروز که میبینم او با پشتکار، تلاش و عشق به هنر، در جایگاهی حرفهای ایستاده و توانسته با راهاندازی نگارخانه باور گامی ارزشمند برای هنر استان بردارد، حقیقتاً بر خود میبالم و افتخار میکنم که چنین شاگردی را پرورش دادهام.
وی افتتاح نگارخانه باور را اتفاقی ارزشمند برای جامعه هنری استان دانست و ابراز امیدواری کرد که این مجموعه بتواند در مسیر حمایت از هنرمندان، معرفی استعدادهای جوان و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری، نقش مؤثری ایفا کند.
نوید اچگان، مدیر نگارخانه باور، در آیین افتتاح این مجموعه اظهار داشت:
«نگارخانه باور متعلق به یک شخص نیست؛ اینجا خانه همه هنرمندان است. باور با هدف حمایت از هنرمندان، ایجاد فرصت برای نمایش، معرفی و فروش آثار هنری و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری شکل گرفته و تلاش خواهد کرد بستری حرفهای برای جامعه هنری استان فراهم کند».
وی افزود: «در آینده نزدیک، برنامههای متنوعی از جمله نمایشگاههای انفرادی و گروهی، نشستهای هنری و فرهنگی، کارگاههای آموزشی، دورههای کتابخوانی و رشد، Free Discussion، ورکشاپهای تخصصی و رویدادهای هنری در نگارخانه باور برگزار خواهد شد تا این مجموعه به مرکزی پویا برای یادگیری، تعامل و رشد هنرمندان تبدیل شود».
اچگان در پایان با تأکید بر فلسفه شکلگیری این مجموعه گفت: «نام این نگارخانه “باور” است؛ زیرا باور دارم هر موفقیتی از باور به خود آغاز میشود. از همه هنرمندان، بهویژه جوانان، میخواهم به تواناییهای خود ایمان داشته باشند، از تلاش دست نکشند و با پشتکار مسیر هنر را ادامه دهند. اگر به خودتان باور داشته باشید، میتوانید رویاهای بزرگ را به واقعیت تبدیل کنید. نگارخانه باور نیز در این مسیر، همراه و حامی هنرمندان خواهد بود.»
این نمایشگاه از ۵ تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، همهروزه از ساعت ۱۰ تا ۱۹، پذیرای بازدیدکنندگان و علاقهمندان به هنر خواهد بود.
آدرس نگارخانه: اردبیل، خیابان شهید بهشتی، دروازه از سمت راست به طرف قیام، جنب فطیر فروشی سید ننه، بالای بانک سپه، طبقه ۴، واحد ۱۰