حمایت از دسترنج جامعه مولد؛ رفع دغدغه فروش دام عشایر اردبیل در پایان ییلاقات
مدیرکل امور عشایر اردبیل در بازدید میدانی از ییلاقات سرعین، بر لزوم حمایت ویژه از عشایر هنگام فروش دام در مسیر بازگشت از ییلاق و قطع دست دلالان تأکید کرد
به گزارش ایلنا، علی پیرجاهد با همراهی سرهنگ بری مسئول بسیج عشایری سپاه استان و رئیس امور عشایر سرعین از ییلاقات این شهرستان بازدید میدانی کرد.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل در این بازدید، مهمترین دغدغه فعلی این قشر زحمتکش را فروش به موقع و باقیمت مناسب دامها در زمان بازگشت از ییلاقات عنوان کرد.
پیرجاهد افزود: همهساله با فرا رسیدن زمان بازگشت از ییلاق و افزایش ناگهانی عرضه و فروش دام، قیمتها با افت محسوسی مواجه میشود.
وی با اشاره به آسیبهای این مقطع زمانی تصریح کرد: در این پیک فروش، همواره خطر گرفتاری در تله واسطهها و چوبداران غیربومی وجود دارد که میتواند سرمایه عشایر را از بین ببرد.
مدیرکل امور عشایر استان خاطرنشان کرد: هوشیاری در برابر این واسطهها و اتخاذ تدابیر حمایتی، ضامن حفظ دسترنج یکساله و تداوم تولید در این جامعه غیور است.