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حمایت از دسترنج جامعه مولد؛ رفع دغدغه فروش دام عشایر اردبیل در پایان ییلاقات

حمایت از دسترنج جامعه مولد؛ رفع دغدغه فروش دام عشایر اردبیل در پایان ییلاقات
کد خبر : 1817522
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مدیرکل امور عشایر اردبیل در بازدید میدانی از ییلاقات سرعین، بر لزوم حمایت ویژه از عشایر هنگام فروش دام در مسیر بازگشت از ییلاق و قطع دست دلالان تأکید کرد

به گزارش ایلنا، علی پیرجاهد با همراهی سرهنگ بری مسئول بسیج عشایری سپاه استان و رئیس امور عشایر سرعین از ییلاقات این شهرستان بازدید میدانی کرد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل در این بازدید، مهم‌ترین دغدغه فعلی این قشر زحمتکش را فروش به موقع و باقیمت مناسب دام‌ها در زمان بازگشت از ییلاقات عنوان کرد.

پیرجاهد افزود: همه‌ساله با فرا رسیدن زمان بازگشت از ییلاق و افزایش ناگهانی عرضه و فروش دام، قیمت‌ها با افت محسوسی مواجه می‌شود.

وی با اشاره به آسیب‌های این مقطع زمانی تصریح کرد: در این پیک فروش، همواره خطر گرفتاری در تله واسطه‌ها و چوبداران غیربومی وجود دارد که می‌تواند سرمایه عشایر را از بین ببرد.

مدیرکل امور عشایر استان خاطرنشان کرد: هوشیاری در برابر این واسطه‌ها و اتخاذ تدابیر حمایتی، ضامن حفظ دسترنج یک‌ساله و تداوم تولید در این جامعه غیور است.

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