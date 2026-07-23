تحول در مدیریت بحران اردبیل؛ تأکید فرماندار بر گذار از «جلسات» به «اقدامات عملیاتی» با رویکرد پدافند غیرعامل
فرماندار اردبیل، با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی دستگاههای اجرایی، خواستار حرکت از رویکرد دستورالعملی به سمت اجرای سناریوهای عملیاتی و ملموس در مدیریت بحران شد. وی در جلسه مدیریت بحران شهرستان، آمادگی زیرساختها در برابر تهدیدات فیزیکی و سایبری را از اولویتهای اصلی دانست.
به گزارش ایلنا، فررزاد قلندری در نشست مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل، بر لزوم بازنگری در برنامههای اجرایی دستگاهها تأکید کرد. وی اظهار داشت که مدیریت بحران نباید در حد جلسات و دستورالعملهای تئوری باقی بماند، بلکه نیازمند تدوین سناریوهای واقعی و اقدامات اثربخش در مواجهه با حوادث احتمالی است.
فرماندار اردبیل با اشاره به حساسیتهای زمانی شهرستان، بهویژه در فصول بهار و تابستان که شاهد افزایش تردد و جابهجایی جمعیت هستیم، از شهرداریها، آموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانان و سایر نهادها خواست تا ظرفیتهای اسکان و پشتیبانی را برای تأمین نیاز مسافران و ساکنان ارتقا دهند.
وی همچنین بر دو محور حیاتی «تداوم خدمات زیربنایی» و «امنیت سایبری» تأکید کرد و افزود: جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی و مقابله با تهدیدات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی، از الزامات اصلی پدافند غیرعامل است. در پایان، قلندری مدیریت مصرف منابع و فرهنگسازی برای افزایش تابآوری جامعه را از وظایف کلیدی دانست و بر لزوم حفظ آرامش عمومی در شرایط بحرانی تأکید کرد.