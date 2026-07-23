افتتاح نخستین مدرسه جایگزین مدارس سنگی در استان اردبیل

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه مدرسه ۶ کلاسه «علوی فتح» در روستای لمعه‌دشت، با حضور مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، و نمایندگان constituencies خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از مدیران اجرایی و مسئولان منطقه، شاهد تجلیل از تلاش‌های مشترک دولت و مردم برای بهبود وضعیت آموزشی منطقه بود.

این مدرسه جدید با مساحت ۳۶۰ مترمربع، طراحی و ساخت مدرنی دارد که برای رفع نیازهای آموزشی دانش‌آموزان این منطقه طراحی شده است. طبق اعلام مسئولان، هزینه احداث این بنا بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده که شامل تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات آموزشی است.

لازم به ذکر است که عملیات اجرایی و خشت‌گذاری این پروژه از مرداد سال گذشته میلادی توسط استاندار اردبیل آغاز شده بود. آنچه این پروژه را از سایر پروژه‌های مشابه متمایز می‌کند، نقش پررنگ گروه‌های مردمی و اهالی روستای لمعه‌دشت در روند تکمیل آن است. این همیاری مردمی باعث شد تا پروژه پس از نزدیک به یک سال، با سرعت و دقت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسد و تحول بزرگی را در فضای آموزشی این روستا رقم بزند.

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