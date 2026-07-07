مدیرکل کار استان:
30 درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی اردبیل با سازش حل شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، از حل و فصل 30 درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق سازش در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهروز رحیم زاده در تشریح این خبر اظهار کرد: در سهماهه نخست سال جاری، از تمامی پرونده های رسیدگی شده اختلاف کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف استان بیش از 30 درصد از طریق سازش میان طرفین مختومه شده است.
وی با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون کار افزود: اولویت این اداره کل، حل اختلافات از طریق گفتوگو و سازش است و در صورت عدم توافق، پروندهها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف بررسی میشوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل تأکید کرد: در حال حاضر 15 هیأت تشخیص و 7 هیأت حل اختلاف در استان فعال هستند و با هدف صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان، رسیدگی سریع و عادلانه به پروندهها را دنبال میکنند.