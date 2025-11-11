سرانه فضای کتابخانه ای به ازای هر نفر 2/5 متر مربع است

به گزارش خبرنگار ایلنا، پروانه رضاقلی پور در نشست با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی شعار امسال هفته «بخوانیم برای ایران» عنوان کرد و اظهار کرد: دیدار با خانواده ایثارگران، غبارروبی و تجدید میثاق با آرمان های شهدا، ارائه گزارش پیش از خطبه نماز جمعه، دیدار صمیمانه کتابداران با نماینده ولی فقیه در استان، معرفی و تجلیل کتابخوانان و کتابداران برتر، برگزاری زنگ کتاب در مدارس، برگزاری رونمایی از کتاب نویسندگان بومی، برگزاری محافل شعر، طرح بخشودگی جرایم منابع دیرکرد، طرح عضویت رایگان ریال پویش «اهدای کتاب، اهدای دانایی» ، برگزاری نشست تخصصی «کتاب و فلسفه» از جمله برنامه های اجرایی هفته کتابخوانی در اردبیل است.

وی همچنین با اشاره به تشریح فعالیت های یکسال گذشته، همه آسیب های اجتماعی جامعه را ناشی از ندانستن ها و عدم اگهی ها دانست و گفت: بیش از 5 درصد جمعیت باسوادان استان عضو کتابخانه های عمومی هستند، که برای جبرای این آسیب ها بابد یک مسیر روشن و درست انتخاب شود که جز با صلاح دانایی اتفاق نمی افتد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل ادامه داد: ۴۹ کتابخانه شهری، 19کتابخانه روستایی و ۱۴ کتابخانه مشارکتی در سطح استان اردبیل داریم که مجموعا ۸۲ باب کتابخانه بوده و یک کتابخانه سیار در شهرستان بیله سوار داریم.

رضاقلی زاده با بیان اینکه بیش از 64 هزار نفر عضو فعالی در کتابخانه داریم، بیان کرد: 10 هزار نسخه صوتی کتب مختلف در بخش نابینایان داریم، یک هزار و 712 نسخه کتاب بریل در سه کتابخانه مرکزی، وراوینی و شهید رجایی داریم.

وی با بیان اینکه ۱ میلیون نسخه در کتابخانه استان داریم، اضافه کرد: ۵۱ هزار متر مربع فضای مطالعاتی در کتابخانه های استان وجود دارد که به ازای هر 100 نفر از هم استانی ها تقریبا 2/5 متر مربع فضای کتابخانه ای داریم، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار نسخه به اعضای فعال امانت داده شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با تاکید بر اینکه تکمیل پروژ های نیمه تمام در دستور کار قرار دارد، گفت: با تکمیل این پروژه ها ۴ هزار و ۱۸ متر مربع به فضای مطالعاتی ما اضافه خواهد شد.

