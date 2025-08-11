به گزارش ایلنا، نگار خوشنویس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس آمار نزاع‌ها در سه ماهه اول سال در سطح استان کاهشی در حدود ۳ درصد داشته است، اظهار کرد: این کاهش نه تنها به بهبود امنیت اجتماعی کمک میکند، بلکه نویدبخش آرامش و همبستگی بیشتر در جامعه خواهد بود.

وی به مراجعه حدود سه هزار و 538 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون به ادارات پزشکی قانونی در پی آسیب‌های ناشی از نزاع افزود: از این تعداد مراجعه یک هزار و 256 نفر در فروردین ماه و یک هزار و 151 نفر مربوط به مراجعین در خردادماه بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل بیان کرد: از تعداد کل مراجعین 3 ماهه نهصد و 23 نفر زنان و دوهزار و 616 نفر مربوط به مردان بوده است.

خوشنویس خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که آمار مراجعین نزاع در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، سه هزار و 630 نفر بوده است که با توجه به مقایسه آمار و ارقام سال 1404 کاهشی در حدود 3 درصد را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/