خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد؛

مراجعه بیش از 3 هزار نفر در پی آسیب‌های ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی اردبیل

مراجعه بیش از 3 هزار نفر در پی آسیب‌های ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی اردبیل
کد خبر : 1672306
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: بیش از 3 هزار و 538 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در پی آسیب‌های ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.

به گزارش ایلنا،   نگار خوشنویس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  براساس آمار نزاع‌ها در سه ماهه اول سال در سطح استان کاهشی در حدود ۳ درصد داشته است، اظهار کرد:  این کاهش نه تنها به بهبود امنیت اجتماعی کمک میکند، بلکه نویدبخش آرامش و همبستگی بیشتر در جامعه خواهد بود.

وی به مراجعه حدود  سه هزار و 538 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون به ادارات پزشکی قانونی در پی آسیب‌های ناشی از نزاع افزود: از این تعداد مراجعه یک هزار و 256 نفر در فروردین ماه  و  یک هزار و 151  نفر مربوط به مراجعین در خردادماه بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل بیان کرد:   از تعداد کل مراجعین 3 ماهه نهصد و 23 نفر زنان و دوهزار و 616 نفر مربوط به مردان بوده است.

خوشنویس خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که  آمار مراجعین نزاع در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، سه هزار و 630 نفر بوده است که با توجه به مقایسه آمار و ارقام سال 1404 کاهشی در حدود 3 درصد را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور