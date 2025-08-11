مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد؛
مراجعه بیش از 3 هزار نفر در پی آسیبهای ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی اردبیل
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: بیش از 3 هزار و 538 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در پی آسیبهای ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.
به گزارش ایلنا، نگار خوشنویس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس آمار نزاعها در سه ماهه اول سال در سطح استان کاهشی در حدود ۳ درصد داشته است، اظهار کرد: این کاهش نه تنها به بهبود امنیت اجتماعی کمک میکند، بلکه نویدبخش آرامش و همبستگی بیشتر در جامعه خواهد بود.
وی به مراجعه حدود سه هزار و 538 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون به ادارات پزشکی قانونی در پی آسیبهای ناشی از نزاع افزود: از این تعداد مراجعه یک هزار و 256 نفر در فروردین ماه و یک هزار و 151 نفر مربوط به مراجعین در خردادماه بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل بیان کرد: از تعداد کل مراجعین 3 ماهه نهصد و 23 نفر زنان و دوهزار و 616 نفر مربوط به مردان بوده است.
خوشنویس خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که آمار مراجعین نزاع در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، سه هزار و 630 نفر بوده است که با توجه به مقایسه آمار و ارقام سال 1404 کاهشی در حدود 3 درصد را نشان میدهد.