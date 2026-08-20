رییس مرکز زنان شهرداری تهران مطرح کرد:
بررسی افزایش واگنهای ویژه بانوان در مترو
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس اقدامات و دستاوردهای مدیریت شهری از گسترش خدمات ورزشی و رفاهی بانوان، تسهیل دسترسی شهروندان به ظرفیتهای شهری و اجرای برنامههای حمایتی برای خانوادهها و اقشار نیازمند خبر داد.
به گزارش ایلنا، نشست صمیمی رئیس مرکز زنان و خانواده با بانوان کنشگر رسانهای با حضور مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران برگزار شد.
مریم اردبیلی در این نشست با اشاره به تجربه همکاری مدیریت شهری با رسانهها اظهار کرد: برآیند همکاری شهرداری تهران با اصحاب رسانه طی ۵ سال گذشته، از نظر من بسیار مثبت، مؤثر و ارزشمند بوده است.
وی افزود: برای ارتقای کیفیت اطلاعرسانی و انتقال اقدامات مدیریت شهری به جامعه، باید از ظرفیت رسانهها از همان مرحله شکلگیری ایده و طراحی برنامهها تا مرحله اجرا استفاده کنیم و رسانه را بهعنوان یکی از اضلاع اصلی این فرآیند در نظر بگیریم.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به جمعیت ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفری تهران تأکید کرد: هدف ما این است که روایت اقدامات و ظرفیتهای حوزه زنان و خانواده به مخاطب نهایی و خانوادههای شهر تهران برسد و برای تحقق این هدف، تقویت مسیرهای ارتباطی و استفاده از ابزارهای جدید رسانهای ضروری است.
اردبیلی همچنین با قدردانی از بانوان فعال رسانهای گفت: نگاه و تجربه زیست بانوان خبرنگار در حوزههای اجتماعی، خانواده و شهر، ظرفیت ارزشمندی برای شناخت بهتر مسائل و طراحی برنامههای مؤثرتر است و امیدواریم تعامل نزدیکتر و صمیمانهتری با این گروه شکل بگیرد.
وی در ادامه از برنامهریزی برای توسعه خدمات ورزشی و رفاهی بانوان خبر داد و گفت: تلاش میکنیم ظرفیت مراکز ورزشی و رفاهی شهرداری را به شکل گستردهتر و هدفمندتر در اختیار بانوان قرار دهیم.
اردبیلی با اشاره به زیرساختهای موجود در مناطق مختلف تهران افزود: زیرساختهای بانوان در سطح شهر تهران در همه مناطق وجود دارد و بخشی از این مراکز نیز از طریق بهرهبرداران تخصصی اداره میشوند.
وی گفت: در یکی از این مجموعهها ۲۳ ساختمان و فضای بهرهبرداری وجود دارد و با حضور ۲۳ بهرهبردار میتوان خدمات متنوع و تخصصی را در اختیار شهروندان قرار داد. این مدل میتواند زمینه ارائه خدمات تخصصی و شکلگیری یک مدل اقتصادی پایدار برای ادامه فعالیت مجموعهها را فراهم کند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از امکان تعریف بستههای حمایتی برای گروههای مختلف خبر داد و اظهار کرد: میتوان با تعریف پروژههای مشخص، بخشی از هزینه خدمات را جبران کرد تا بهرهبرداران بتوانند خدمات رایگان یا تخفیفدار را تا سقف مشخص به افراد مشمول ارائه دهند.
اردبیلی همچنین درباره ظرفیتهای رفاهی کارکنان شهرداری گفت: کارتهای رفاهی و ورزشی کارکنان شهرداری هر سال شارژ میشود و مبلغ آن حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان است و کارکنان میتوانند از این ظرفیت برای استفاده از استخر و فضاهای ورزشی بهره ببرند. این الگو در برخی مجموعهها نیز با قراردادهای همکاری اجرا شده است.
وی افزود: میتوان از ظرفیت این مدلها برای افزایش بهرهمندی بانوان و خانوادههای آنان از خدمات ورزشی و رفاهی استفاده کرد و مدلهای تخفیف و خدمات رایگان را نیز مورد بررسی قرار داد.
اردبیلی از تدوین بهای خدمات جدید با همکاری مجموعههای مرتبط خبر داد و گفت: تلاش میکنیم ضمن هماهنگی با بهرهبرداران، امکان استفاده عمومیتر و گستردهتر شهروندان از مراکز را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: توسعه ساعات فعالیت مراکز تا ساعت ۷ و ۸ شب میتواند زمینه استفاده بیشتر بانوان شاغل و دانشجویان از ظرفیتهای ورزشی و رفاهی را فراهم کند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با اشاره به برنامهریزی برای معرفی جامع ظرفیتهای ورزشی گفت: فهرستی از مراکز و فضاهای ورزشی متنوع شهرداری و همچنین ظرفیتهای بخش بانوان سازمان ورزش تهیه میکنیم تا مراکزی که امکان فعالیت تا ساعات پایانی شب دارند به شهروندان معرفی شوند.
اردبیلی با اشاره به اهمیت استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی اظهار کرد: در حال طراحی سازوکاری هستیم که بانوان بتوانند از طریق تلفن همراه، مراکز و ظرفیتهای اختصاصی بانوان را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به محل و نحوه دسترسی به آنها را دریافت کنند.
وی افزود: در کنار کاتالوگها و روشهای اطلاعرسانی موجود، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ابزارهای جدید را نیز توسعه خواهیم داد تا دسترسی بانوان به اطلاعات خدمات و امکانات ورزشی آسانتر شود.
اردبیلی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامهریزی مدیریت شهری برای حمایت از اقشار کمبرخوردار و گروههای نیازمند حمایت خبر داد و گفت: با دستور شهردار تهران، برای اقشار و دهکهای پایین و گروههای نیازمند حمایت، بسته معیشتی و برنامههایی برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: قرارگاههای محلهای «ایران پیروز» نیز در این زمینه نقش دارند و یکی از این قرارگاهها بهصورت ویژه برای شناسایی مسائل و نیازهای مرتبط با این گروهها در محلات فعالیت میکند.
اردبیلی بیان کرد: امیدواریم در ماههای آینده بتوانیم در زمینه شناسایی، حمایت و توانمندسازی این گروهها گامهای مؤثری برداریم و ظرفیتهای موجود شهرداری تهران را در این مسیر به کار بگیریم.
وی همچنین موضوع مهدکودک را از دیگر محورهای مورد پیگیری مرکز زنان و خانواده عنوان کرد و گفت: موضوع مهدکودک را بهطور جدی دنبال میکنیم و در چارچوب وظایف مرکز زنان و خانواده و مسئولیتهای تعیینشده در قانون جمعیت، این موضوع در دستور کار قرار دارد.
اردبیلی افزود: در شهرداری تهران درباره مهدکودکها ابلاغیههایی صادر شده و تلاش میکنیم مهدکودکهایی با پراکندگی مناسب و معیارهای قابل قبول از نظر محتوای فرهنگی و سبک تربیتی فراهم شود تا خانوادهها بتوانند با آرامش خاطر از این خدمات استفاده کنند.
وی با اشاره به بررسی مدلهای مختلف حمایت از خانوادهها اظهار کرد: در چند نوبت موضوع ایجاد مهدکودک و همچنین ارائه کمکهزینه مهدکودک را بررسی و از کارکنان نیز نظرسنجی کردهایم تا مشخص شود کدام مدل برای خانوادهها کاربردیتر است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: صرفاً ایجاد مهدکودک در محل کار پاسخگوی همه نیازهای خانوادهها نیست و باید مدلهای متنوعی برای حمایت از خانوادهها در نظر گرفته شود؛ از جمله امکان دسترسی به مهدکودک در نزدیکی محل سکونت یا محل زندگی خانواده.
اردبیلی تأکید کرد: مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از ظرفیت مجموعههای خود برای همکاری با رسانهها و شهروندان استفاده خواهد کرد و در هر زمینهای که امکان همکاری و ارائه خدمات وجود داشته باشد، در کنار آنان خواهیم بود.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برنامههای مدیریت شهری برای حمایت از مادران شاغل، توسعه خدمات رفاهی و ورزشی بانوان و بهبود دسترسی آنان به حملونقل عمومی بر ضرورت تقویت زیرساختهای متناسب با نیازهای زنان در شهر تهران تأکید کرد.
اردبیلی با اشاره به حمایت از مادران شاغل در شهرداری تهران اظهار کرد: عمده بانوانی که برای فرزندآوری از سیستم اداری شهرداری فاصله گرفتهاند، پس از دورهای دوباره به محل کار خود بازگشتهاند و تلاش شده است شرایطی فراهم شود که نقش مادری آنان در کنار مسئولیت شغلی به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از بانوان جوان شاغل در شهرداری صاحب فرزند شدهاند و با وجود مسئولیتهای خانوادگی، همچنان به فعالیت خود در مجموعه شهرداری ادامه دادهاند.
اردبیلی همچنین از پیگیری موضوع کمکهزینه مهدکودک خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قابل توجه هزینههای مهدکودک، موضوع کمکهزینه و حمایت از خانوادههای دارای فرزند را در مجموعه شهرداری دنبال میکنیم.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درباره توسعه ظرفیت حملونقل عمومی بانوان نیز اظهار کرد: توسعه واگنهای مترو در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و با خرید و سفارش واگنهای جدید، ظرفیت ناوگان مترو افزایش خواهد یافت.
اردبیلی افزود: با افزایش تعداد واگنها، امکان توسعه ظرفیت استفاده برای بانوان و آقایان فراهم میشود و پیشنهاد خواهیم کرد در برخی خطوط که میزان حضور بانوان بیشتر است، موضوع افزایش ظرفیت واگنهای ویژه بانوان نیز بهصورت کارشناسی بررسی شود.
وی با اشاره به تجربه مدیریت شهری در مدیریت ازدحام بانوان در ایام پایانی سال گفت: در یکی از روزهای سال گذشته، با مشاهده ازدحام غیرطبیعی بانوان در برخی ایستگاهها و مسیرهای منتهی به مراکز خرید، موضوع بررسی شد و با هماهنگی انجامشده، از روز بعد شیفتهای اضافه اتوبوسهای ویژه بانوان اختصاص یافت که موجب تخلیه سکوها از ازدحام بانوان شد.
اردبیلی تأکید کرد: چنین پیشنهادهایی پس از بررسی کارشناسی و متناسب با ظرفیت موجود ناوگان قابل اجراست و مدیریت شهری تلاش میکند در مواقع ضروری پاسخ مناسبی به نیازهای حملونقلی شهروندان ارائه دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بانوان در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته با همکاری بانوان فعال محلات، برنامههایی در زمینه مدیریت مصرف انرژی و تفکیک زباله اجرا شد و در مقطعی ۸۲۴ گروه در این زمینه تشکیل شده بود.
اردبیلی افزود: این گروهها همچنان ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت اجتماعی دارند و میتوان با همکاری سازمان مدیریت پسماند و حوزه محیط زیست شهرداری، این طرحها را دوباره توسعه داد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اجرای این برنامهها آثار مثبتی نیز در خانوادهها داشت؛ بهطوری که در برخی محلات، کاهش مصرف انرژی و حتی مدلهایی برای کسب درآمد از محل صرفهجویی و تخفیفها ایجاد شده بود.
اردبیلی همچنین از امکان پیگیری طرحهای پژوهشی و خدمات سلامتمحور برای بانوان خبر داد و گفت: موضوع سلامت زنان و دسترسی آنان به خدمات تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد و میتوان بررسیهای پژوهشی لازم را در این زمینه انجام داد.
وی افزود: میتوان بررسی کرد که آیا میزان برخی مشکلات و بیماریها در میان زنان نسبت به میانگین جمعیت شهر تهران یا در مقایسه با مردان تفاوت معناداری دارد و سپس بر مبنای نتایج پژوهش، برای ارائه خدمات و برنامههای حمایتی تصمیمگیری کرد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن مسائل زنان در اولویت برنامهریزی شهری گفت: یکی از موضوعات مهم، یعنی ارتقای جایگاه مسائل زنان در دستور کار مدیریت شهری و تبدیل آن به یکی از اولویتهای اصلی برنامهریزی است.
اردبیلی تأکید کرد: حوزه زنان نباید منتظر بماند تا دیگران برای آن اولویت و کارکرد تعریف کنند بلکه فعالان و مدیران این حوزه باید خودشان کارکردها، اولویتها، ابزارها و مدلهای مورد نیاز را برای مجموعه مدیریتی تبیین کنند.
وی افزود: باید نگاه به حوزه زنان از رویکردهای سنتی عبور کند و ظرفیتهای واقعی زنان در مدیریت شهری، خانواده و جامعه بهعنوان یک موضوع مؤثر و اولویتدار مورد توجه قرار گیرد.