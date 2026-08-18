وزیر آموزش و پرورش در سومین روز از سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور:
کیفیت نظام تعلیم و تربیت از پیشدبستانی آغاز میشود/ آمار بازماندگان از تحصیل باید دقیق و واقعی باشد
وزیر آموزش و پرورش، در بخش دوم سخنان خود در روز پایانی سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، بر ضرورت تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقویت وفاق و همدلی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت مبتنی بر شاخصها، توسعه مشارکت اجتماعی و توجه ویژه به دوره پیشدبستانی و ابتدایی تأکید کرد و ارتقای عدالت آموزشی، توجه به دانشآموزان عشایری و استثنایی، تقویت انجمن اولیا و مربیان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر اولویتهای نظام تعلیم و تربیت برشمرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، در بخش دوم سخنان خود در روز پایانی سیونهمین اجلاس رؤسای آموزشوپرورش کشور، بر ضرورت تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، تقویت وفاق و همدلی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت مبتنی بر شاخصها، توسعه مشارکت اجتماعی و توجه ویژه به دوره پیشدبستانی و ابتدایی تأکید کرد و ارتقای عدالت آموزشی، توجه به دانشآموزان عشایری و استثنایی، تقویت انجمن اولیا و مربیان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر اولویتهای نظام تعلیم و تربیت برشمرد.
مجلس؛ ظرفیت ملی آموزشوپرورش
کاظمی با تأکید بر ضرورت تعامل و ارتباط مؤثر و سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مرجع و مورد اعتماد مردم هستند و در عین حال ظرفیت مهمی برای آموزشوپرورش به شمار میروند.
وی افزود: بسیاری از اتفاقات خوبی که در آموزشوپرورش و دولت رقم خورده، با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکانپذیر شده است و باید از این ظرفیت در مسیر حل مسائل نظام تعلیم و تربیت استفاده کنیم.
وزیر آموزشوپرورش تأکید کرد: آموزشوپرورش در تعامل با نمایندگان، مأموریت خود را دنبال میکند و این تعامل به معنای ورود به مناسبات سیاسی نیست.
وی خاطرنشان کرد: مدیران آموزشوپرورش نهتنها باید از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده کنند، بلکه نباید اجازه دهند این ظرفیت به دلیل نگاههای سیاسی یا سوءتفاهمهای مدیریتی نادیده گرفته شود.
وفاق و همدلی؛ پیششرط حرکت رو به جلو
کاظمی در ادامه، حرکت در مسیر وفاق و همدلی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید به هم کمک کنیم و انرژی مدیریتی خود را صرف پیشبرد مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت کنیم.
مدیران باید شاخصهای عملکرد خود را بشناسند
کاظمی در ادامه بر ضرورت تسلط مدیران بر شاخصهای عملکردی تأکید کرد و گفت: رئیس آموزشوپرورش منطقه باید شاخصهای اصلی حوزه خود را بهطور کامل بشناسد و برای بهبود و تحول در این شاخصها برنامه داشته باشد.
وی افزود: داشبورد مدیریتی باید همیشه مقابل چشم مدیر باشد و شاخصهای مهم، چه کوچک و چه بزرگ، بهصورت مستمر رصد شوند.
شورای آموزشوپرورش؛ ظرفیت مشارکت اجتماعی
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر جایگاه شورای آموزشوپرورش، گفت: باید به جایگاه شوراهای آموزشوپرورش و نقش آنان در افزایش مشارکت توجه ویژه داشته باشیم.
کاظمی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اتفاقات مثبت آموزشوپرورش ناشی از رویکرد مشارکتپذیری، مشارکتجویی و ظرفیتسازی است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختها و خدمات آموزشی، گفت: بسیاری از اقدامات بزرگ بدون همکاری دستگاههای دیگر امکانپذیر نبود؛ برای مثال توسعه ظرفیتهای شبکه شاد با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه انجام شد و در حوزه نهضت توسعه فضاهای آموزشی نیز همراهی استانداران نقش مهمی داشته است.
کیفیت آموزشی از پیشدبستانی آغاز میشود
کاظمی با تأکید ویژه بر دوره پیشدبستانی، گفت: «پیشدبستانی را دریابیم.»اگر به دنبال ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت هستیم، باید کیفیت را از پیشدبستانی ببینیم؛ هر جا در پیشدبستانی سرمایهگذاری کردهایم، کیفیت در مراحل بعدی نیز بهتر رقم خورده است.
وزیر آموزشوپرورش بر افزایش ضریب پوشش پیشدبستانی تأکید کرد و گفت: محتوا، شهریه و نظارت، سه موضوع مهم در این حوزه هستند و باید با جدیت دنبال شوند.
کاظمی تصریح کرد: آموزشوپرورش به دنبال پیشدبستانی تراز نظام تعلیم و تربیت است، نه پیشدبستانیای که با اهداف نظام تعلیم و تربیت در تعارض باشد
وی افزود: پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به خانواده شهدا، بخشی از مأموریت فرهنگی و تربیتی آموزشوپرورش است و باید در برنامههای مدارس و مجموعه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.
زیست عفیفانه؛ رویکرد تربیتی آموزشوپرورش
کاظمی با اشاره به اصلاح آییننامه مدارس هیأتامنایی، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه، گفت: باید از ظرفیت خانوادهها و جامعه در مسیر حمایت از مدرسه و تحقق اهداف تربیتی استفاده شود و نقش خانوادهها در فرآیند تعلیم و تربیت تقویت شود.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به خانواده شهدا
وزیر آموزشوپرورش همچنین بر توجه ویژه به توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: باید با تمام توان در خدمت خانوادههای معظم شهدا و فرزندان معزز شهدا باشیم.
کاظمی در این بخش از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، گفت: زیست عفیفانه در نظام اسلامی از موضوعات مهم حوزه تربیتی است و دشمن نیز تلاش دارد بر این موضوع سوار شود.
وی تأکید کرد: آموزشوپرورش باید ضمن مراقبت و دقت در این حوزه، تحت تأثیر فضاسازیهای هدفمند رسانهای دشمن قرار نگیرد و رویکرد تربیتی خود را با جدیت دنبال کند.
وزیر آموزشوپرورش خاطرنشان کرد: در این حوزه باید با برنامه، هوشمندی و رویکرد تربیتی حرکت کنیم و اجازه ندهیم فضاسازیهای بیرونی، مسیر تربیتی آموزشوپرورش را تحت تأثیر قرار دهد.
ابتدایی؛ سنگبنای نظام تعلیم و تربیت
وزیر آموزشوپرورش در ادامه، دوره ابتدایی را سنگبنای نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: باید به دوره ابتدایی در نیرو، اعتبار، امکانات، تجهیزات، ورزش و تربیت بدنی و فعالیتهای پرورشی اولویت داده شود.
کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم، اظهار کرد: معلمان ابتدایی در دورترین و سختترین مناطق کشور، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و گاهی یک معلم، همزمان در چند پایه تدریس میکند.
وی خواستار حمایت ویژه از این معلمان شد و افزود: باید معلمانی که در سختترین شرایط و دورافتادهترین نقاط کشور خدمت میکنند، مورد تقدیر و حمایت ویژه قرار گیرند.
کاظمی تأکید کرد: هرچه بیشتر به دوره ابتدایی توجه کنیم، کار در دوره متوسطه نیز آسانتر خواهد شد و بسیاری از مشکلاتی که در دورههای بعدی با آن مواجه هستیم، ریشه در کمتوجهی به دوره ابتدایی دارد.
پوشش تحصیلی و شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل
وزیر آموزشوپرورش در ادامه بر ضرورت توجه به پوشش تحصیلی، شناسایی بازماندگان از تحصیل و توجه ویژه به مدارس عشایری و دانشآموزان عشایر تأکید کرد.
کاظمی در عین حال خواستار دقت در ارائه آمار بازماندگان از تحصیل شد و گفت: نباید هر دانشآموزی که در یک تطبیق آماری دیده نمیشود، بهعنوان بازمانده از تحصیل تلقی شود.
وی توضیح داد: در محاسبه آمار بازماندگان باید عواملی همچون مهاجرت، خروج دانشآموزان از کشور، فوت، تحصیل در برخی مراکز آموزشی و سایر موارد بهدقت بررسی شود.
کاظمی افزود: در برخی موارد، دانشآموزانی که از کشور خارج شدهاند یا در مدارس و مراکز آموزشی خاص تحصیل میکنند، در آمار بازماندگان قرار میگیرند و این امر باعث ارائه آمار نادرست میشود.
وی با تأکید بر این که حتی یک دانشآموز بازمانده از تحصیل نیز برای آموزشوپرورش اهمیت دارد، گفت: برای شناسایی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل، برنامه، گروه، تیم و سامانههای مشخص وجود دارد و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
وزیر آموزشوپرورش همچنین بر دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت در زمینه سوادآموزی و پوشش تحصیلی تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در کاهش بیسوادی و افزایش پوشش تحصیلی دستاوردهای بزرگی داشته و امروز پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی به بیش از 98 درصد رسیده است.
کاظمی تصریح کرد: آمار و عملکرد آموزشوپرورش باید با دقت و بر اساس دادههای واقعی به جامعه و رسانهها ارائه شود.
عدالت آموزشی بدون توجه به دانشآموزان استثنایی کامل نیس
کاظمی توجه و تقویت مدارس و ادارات آموزشوپرورش استثنایی را از حوزههای راهبردی نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: یکی از مهمترین مصادیق عدالت آموزشی، آموزش و حمایت از دانشآموزان استثنایی است.
وی با اشاره به شرایط خانوادههایی که دارای فرزند دارای معلولیت هستند، تأکید کرد: باید حمایت بیشتری از این خانوادهها و دانشآموزان صورت گیرد.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به رویکرد آموزش فراگیر، گفت: هدف این است که همه این دانشآموزان در کنار سایر دانشآموزان قرار گیرند و از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
کاظمی با بیان اینکه دانشآموزان استثنایی از توانمندیهای ویژهای برخوردارند، سه محور اصلی در این حوزه را مورد تأکید قرار داد: توسعه مهارتهای شغلی، توانبخشی و تقویت توانمندیهای فردی و اجتماعی دانشآموزان.
وی بر حمایت همهجانبه از این حوزه تأکید کرد و گفت: توجه به دانشآموزان استثنایی از حوزههایی است که نباید در آن کوتاهی شود.
انجمن اولیا و مربیان باید در ریل تربیتی قرار گیرد
وزیر آموزشوپرورش در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه انجمن اولیا و مربیان اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در این حوزه در حال شکلگیری است و سازمان انجمن اولیا و مربیان در دولت چهاردهم به یکی از دستاوردهای مهم تبدیل شده است.
کاظمی انجمن اولیا و مربیان را از اضلاع مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و افزود: این حوزه همچنان با برخی اشکالات اساسی و زیرساختی مواجه است که باید برطرف شود.
وی تأکید کرد: ریل انجمن اولیا و مربیان باید ریل تربیتی باشد.